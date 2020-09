Campagne L'achat local au cœur de Lachine : plus de 145 000 $ pour soutenir la communauté

La campagne a permis de récolter 70 900 $ auprès des citoyens, dépassant ainsi largement l'objectif de 50 000 $! En vertu de cette campagne de solidarité, Desjardins, par l'intermédiaire de son programme Du cœur à l'achat , a remis 12 500 $ à l'organisme La Maison des jeunes L'Escalier et 12 500 $ au Fonds d'urgence COVID-19 de Lachine. De plus, les achats des citoyens ont été bonifiés par l'Arrondissement de Lachine et par la Ville de Montréal, qui ont chacun fait une contribution au montant de 25 000 $ supplémentaire (pour chaque somme de 20 $ dépensée par le citoyen, un montant de 10 $ était ajouté).

Au total, c'est une somme de 145 900 $ qui a été injectée pour soutenir la communauté lachinoise pendant cette période de pandémie. Les bons d'achat seront distribués aux contributeurs par courriel vers la mi-septembre.

«Les Lachinois ont répondu à l'appel de solidarité. Leur attachement aux commerces locaux et aux commerçants d'ici est réel. Merci à vous tous pour cet élan d'amour qui fait du bien à notre économie locale et qui aide nos organismes à offrir des services de qualité sur le terrain », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

« Nous savions que l'achat local était au cœur des intérêts des Lachinois, mais la réussite de cette campagne nous le confirme. Cette mobilisation extraordinaire est une belle preuve d'amour des citoyens pour leurs commerces de proximité. Nous traversons une période difficile et cette vague de soutien et de solidarité me réjouit. Au nom des commerçants, je tiens à remercier tout ceux et celles qui ont contribué. Merci aussi à l'Arrondissement et à Desjardins. Ensemble, on va plus loin », a souligné Alexandra Pagé, présidente de l'ACVL.

« Les Lachinois ont répondu en très grand nombre à l'appel pour soutenir l'économie locale et pour appuyer les organismes qui ont vécu des jours difficiles durant la pandémie. Je suis fier de faire partie de cette communauté qui s'est mobilisée rapidement autour d'un objectif commun et qui a dépassé toute les attentes! Bravo à tous! », a mentionné Sami Oueldi, directeur général de la Caisse Desjardins de Lachine.

À propos du programme Du cœur à l'achat, encouragé par Desjardins

En vue de soutenir la vitalité socio-économique des communautés dans le contexte de la COVID-19, Desjardins a mis en place un programme de soutien pour l'ensemble du Québec. Desjardins appuie les campagnes de financement participatif permettant de soutenir les commerces locaux et d'appuyer les organismes du milieu à l'aide d'un don. Le programme Du cœur à l'achat, encouragé par Desjardins a pris fin le 31 août 2020.

Montréal donne une impulsion à la relance

La contribution financière de la Ville de Montréal à cette campagne s'inscrivait dans le plan de relance économique Une impulsion pour la métropole : agir maintenant, qui place le commerce au cœur de ses interventions. La crise a fait émerger une puissante vague de solidarité de la part de la population envers les commerces de proximité. Montréal soutient cet élan en appuyant les campagnes de sociofinancement qui favorisent l'achat local et qui offrent aux entreprises un accès rapide à des liquidités.

À propos du Fonds d'urgence Covid-19 de Lachine

En avril dernier, l'Arrondissement de Lachine et la Caisse Desjardins de Lachine s'unissaient pour mettre en place le Fonds d'urgence COVID-19, doté d'une enveloppe de 60 000 $. Ce soutien financier encourage les efforts des organismes communautaires du territoire et la vitalité économique de ses secteurs d'emplois et de ses rues commerciales. Les organismes sont invités à consulter les conditions d'admissibilité et remplir le formulaire en ligne à l'adresse lachine.ca.

