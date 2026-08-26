Campagne électorale québécoise - La FTQ veut des engagements clairs de la part des formations politiques

MONTRÉAL, le 26 août 2026 /CNW/ -- La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) a bien l'intention d'être du débat public dans la campagne qui s'amorce. Ainsi, la FTQ demande aux formations politiques de s'engager clairement dans leur plateforme électorale à abroger les lois antisyndicales adoptées par le gouvernement de la CAQ (Loi 4 qui s'immisce dans la gouvernance syndicale, Loi 14 qui limite l'exercice du droit de grève), à réinstaurer un véritable dialogue social avec la société civile et à remettre l'économie sur les rails.

« Avec sa Loi 14, la CAQ s'est donné le droit, sans égard à l'évolution des négociations, de mettre fin à une grève, étirant ainsi un conflit qui ne peut se régler que par la négociation. Un cadeau de Noël aux employeurs malveillants qui n'ont ainsi aucun intérêt à négocier de bonne foi. Cette loi, comme la Loi 4, doit être abolie. Aussi, la guerre des tarifs commerciaux qui s'est invitée dans la campagne doit devenir une opportunité pour développer notre économie.

« Cela veut dire mettre en place une véritable politique industrielle, il faut être audacieux. C'est-à-dire avoir de la prévisibilité pour assurer des emplois de qualité, miser sur la 2e et 3e transformation, et se donner une réelle politique d'achat québécois. Il va falloir également de l'aide ciblée pour aider les entreprises et les travailleuses et travailleurs qui seront impactés par cette crise. Par ailleurs, cette aide doit être conditionnelle au maintien des emplois », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

« Il faut se rappeler que c'est grâce au dialogue social que le Québec a su construire au fil du temps une société moderne, ouverte sur le monde. Les femmes et les hommes qui aspirent à gouverner le Québec doivent reconnecter avec la population et les organisations syndicales afin de bâtir ensemble un Québec inclusif où tous et toutes peuvent vivre dignement », ajoute le secrétaire général de la FTQ, Olivier Carrière.

« Les travailleurs et travailleuses que nous représentons ont aussi des devoirs à faire en cette période électorale. Il faut bien s'informer, prendre connaissance des différentes plateformes électorales et des engagements, rencontrer les candidats et candidates, poser des questions, revendiquer des emplois sécuritaires et bien payés, un filet social pour tous et toutes, ainsi que voter selon ses valeurs », concluent les leaders syndicaux.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE (FTQ) Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Renseignements : Jean Laverdière, 514 893-7809, [email protected]