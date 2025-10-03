Campagne électorale municipale : 2 dirigeants de PME sur 3 pensent que l'économie sera reléguée aux oubliettes

MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - À un mois du vote des élections municipales québécoises, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) dévoile les résultats d'un sondage mené auprès de 793 dirigeants de PME de la province de Québec.

Les dirigeants de PME lancent un cri d'alarme et craignent que leurs enjeux passent sous le tapis. En effet, les deux tiers (66 %) estiment que les candidats municipaux ne porteront pas suffisamment attention aux enjeux économiques liés à leur réalité entrepreneuriale durant la campagne électorale.

« Le palier municipal est celui qui est le plus proche de nous, mais paradoxalement, les politiciens municipaux semblent hors de portée de la réalité des PME. Cette fracture avec les entrepreneurs doit servir de réveil aux candidats : il est temps de replacer l'économie et les PME au centre des engagements électoraux », mentionne François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Taxes, paperasserie et services municipaux : les grandes préoccupations des PME québécoises

Les dirigeants de PME ont listé les enjeux qui avaient le plus d'impact sur leur entreprise : les taxes municipales (25 %), le fardeau administratif (20 %) et la livraison des services municipaux attendus (16 %).

Interrogés sur leurs priorités pour les quatre prochaines années, les entrepreneurs identifient clairement des leviers d'action municipaux :

Baisser les taxes municipales (67 %);

Mieux gérer les investissements des infrastructures municipales (49 %);

Réduire les dépenses municipales (44 %);

Réduire la paperasserie (40 %).

Dans un contexte économique incertain, les municipalités pourraient apporter un peu de stabilité et non des contraintes supplémentaires. La FCEI leur demande d'agir sans prendre le chemin de l'augmentation des taxes comme alternative. Elle interpelle également les candidats municipaux à prendre l'engagement d'adopter un plan d'allègement administratif et réglementaire.

« Les municipalités doivent en faire davantage pour réduire la paperasserie. C'est un geste sans coûts additionnels qui rapporterait beaucoup aux PME. Les gouvernements du Québec et du fédéral font déjà des efforts avec la mise en place de plans dédiés. Par contre, ce n'est pas le cas pour les municipalités. Pour épauler les PME et restaurer leur confiance, voilà un engagement clé à prendre et à livrer », conclut M. Vincent.

La FCEI se tient prête à rencontrer tous les candidats qui souhaitent s'engager concrètement envers les PME.

Méthodologie

Sondage terrain de la FCEI, du 2 juillet 2025 au 30 septembre 2025. Résultats basés sur les réponses de 793 membres de la FCEI qui sont propriétaires de PME et issus de la province de Québec. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste avec le même nombre de répondants aurait une marge d'erreur de +/- 3,5 %, 19 fois sur 20.

