Campagne électorale fédérale - La FTQ fera entendre sa voix

MONTRÉAL, le 23 mars 2025 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), comme c'est le cas lors des élections précédentes, fera entendre la voix des travailleurs et travailleuses. Les campagnes électorales c'est aussi l'occasion pour la société civile, dont les organisations syndicales, de faire connaître leurs préoccupations et c'est ce que nous allons faire.

« Alors que le pays est menacé dans son identité et son économie, nous ne pouvons rester silencieux. Au terme de cette campagne électorale, la population, les travailleurs et travailleuses auront un choix à faire qui sera déterminant pour notre avenir et nous comptons bien être de ce débat. Ce n'est pas vrai que nous allons rester silencieux », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

« Nous avons toujours défendu une société plus juste et plus équitable, et la FTQ ne se privera pas pour lever les drapeaux rouges lorsque nos valeurs et nos acquis sociaux seront menacés. Il serait dangereux de sous-estimer l'importance de cette élection pour notre avenir », conclut la présidente de la FTQ, Magali Picard

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

