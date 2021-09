GATINEAU, QC, le 2 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Des chercheurs de l'Observatoire des administrations publiques autochtones (OAPA) et de l'Observatoire de la politique et la sécurité de l'Arctique (OPSA) de l'ENAP ont mis en ligne un outil d'analyse interactif mesurant l'intérêt porté aux enjeux autochtones par les candidates et candidats à l'élection fédérale.

L'application permet de mesurer le niveau d'attention accordé à ces enjeux, entre autres, par jour, par partis politiques et par circonscription. Plusieurs outils permettent aussi d'analyser le type d'enjeux soulevés ainsi que les thématiques abordées par les candidates et candidats.

Actualisé à chaque jour de campagne, la base de données permet de suivre en temps réel de quelles façons les enjeux autochtones sont présentés tout au long de cette campagne.

Ce projet poursuit une recherche similaire effectuée lors de la campagne électorale fédérale de 2019. Les données amassées cette année mèneront à la publication d'analyses plus détaillées et à des analyses comparatives avec la campagne électorale fédérale précédente. Celles-ci seront présentées sous forme de rapports publiés plus tard cette année. Ces analyses seront également présentées lors d'un colloque scientifique le printemps prochain.

