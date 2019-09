Campagne électorale fédérale 2019 : outil inédit développé par l'ENAP permettant de mesurer sur Twitter l'attention accordée aux enjeux autochtones

GATINEAU, QC, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Un groupe de chercheurs canadiens dirigé par le professeur Jean-François Savard de l'ENAP a lancé un outil pour suivre l'attention accordée aux enjeux autochtones sur Twitter par les candidats à l'élection fédérale 2019.

Facile d'utilisation, l'outil interactif analyse quand et comment les candidats abordent sur Twitter les enjeux autochtones pendant la campagne électorale. L'initiative permet d'effectuer une recherche détaillée par parti politique, genre, province, jour de campagne. De plus, il génère des graphiques permettant de visualiser en un instant les données générées.

Les données amassées par l'outil permettront la publication d'analyses plus détaillées compilés à l'intérieur de rapports hebdomadaires pendant la campagne électorale. Au terme de celle-ci, ces données seront présentées lors d'un colloque à l'Université d'Ottawa prévu en février 2020 et feront l'objet de publications scientifiques au courant de l'année 2020.

Cet outil est produit grâce au soutien financier du Défi de recherche sur l'écosystème numérique (DREN), qui constitue un effort collaboratif visant à soutenir la recherche et l'exploration novatrice sur les usages et les impacts des médias numériques lors de l'élection fédérale canadienne de 2019.

Le DREN est rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada par le biais d'une subvention du Fonds pour l'histoire du Canada.

Pour en savoir plus sur le DREN : https://www.digitalecosystem.ca/

Pour consulter l'outil de l'ENAP : http://pcmg.enap.ca/elections2019/



À propos de l'École nationale d'administration publique

L'ENAP est la seule université francophone spécialisée en administration publique de l'Amérique du Nord. Elle est aussi une école professionnelle qui propose aux individus et aux organisations une gamme complète de formations et de services et les accompagne afin qu'ils relèvent les défis des secteurs public et parapublic. L'ENAP évolue AVEC ET POUR les acteurs publics. /enap.ca



Jean-François Savard, professeur à l'ENAP, Jean-Francois.Savard@enap.ca; Mathieu Landriault, Université Saint-Paul, mlandriault@ustpaul.ca