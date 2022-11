Campagne des métiers d'avenir : utiliser ses passions pour orienter son choix professionnel

QUÉBEC, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec lance la campagne des métiers d'avenir, qui sera déployée dans les médias traditionnels et numériques, du 7 novembre 2022 au 10 mars 2023. La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, en fait l'annonce aujourd'hui.

Cette campagne, dont le slogan est « Une passion, une foule d'options », vise à amener les jeunes de 14 à 24 ans à choisir une profession d'avenir en fonction de leurs passions et de leurs aspirations. L'édition 2022-2023 de la campagne mise sur des secteurs stratégiques de l'économie, tels que les technologies de l'information, le génie et la construction.

Citation

« Dans un contexte où nos jeunes occuperont plus de la moitié des emplois disponibles au cours de la prochaine décennie, il est primordial d'engager avec eux une discussion concernant leur avenir professionnel. À cet égard, la campagne des métiers d'avenir propose une panoplie d'outils pour répondre à leurs questions et les amener à découvrir des métiers qui leur ressemblent, et ce, dans toutes les régions du Québec. En mettant en lumière certains secteurs stratégiques de l'économie, nous contribuerons ainsi à la prospérité des entreprises et des organisations du Québec de demain. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants

La sixième édition de la campagne des métiers d'avenir compte parmi les actions mises en place par le gouvernement pour inciter les personnes en recherche d'emploi et celles en voie de l'être à intégrer le marché du travail.





On peut découvrir les métiers ciblés par la campagne à l'adresse suivante : Québec.ca/emploisdavenir. Il est également possible d'y faire une recherche par profil d'intérêt professionnel.





Les trois domaines mis en valeur dans la campagne sont ceux considérés comme stratégiques pour l'économie québécoise dans le cadre de l'Opération main-d'œuvre, dont l'objectif est de s'attaquer à la pénurie de la main-d'œuvre dans certains secteurs prioritaires grâce à un ensemble de mesures ciblées.

SOURCE Emploi-Québec

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796