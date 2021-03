Campagne de sensibilisation de la CNESST

Salaire des femmes : 10 % de moins que celui des hommes

QUÉBEC, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - Encore aujourd'hui, au Québec, des écarts salariaux persistent entre les femmes et les hommes. Statistique surprenante, mais bien réelle : au cours des cinq dernières années, les femmes ont gagné en moyenne 10 % de moins que leurs collègues masculins.

C'est dans le but de lever le voile sur cette iniquité que la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, une nouvelle campagne de sensibilisation en matière d'équité salariale, qui se déroulera jusqu'au 4 avril prochain.

La campagne a pour objectif de conscientiser les personnes salariées et les employeurs à ce qu'est l'équité salariale et ce qu'elle vise à corriger. Elle permet également de contribuer à reconnaître l'équité salariale comme une valeur de société. Rappelons que la Loi sur l'équité salariale, dont la CNESST a la responsabilité, contribue depuis sa mise en œuvre, il y a près de 25 ans, à réduire les écarts salariaux.

La campagne se déroulera principalement sur le Web. Ainsi, une capsule vidéo sera diffusée à la télévision numérique et dans les médias sociaux.

Pour la visionner et en savoir plus sur cette campagne, consultez le site parlerequitesalariale.com.

« L'équité salariale constitue une valeur fondamentale au sein de la société québécoise. Je salue le travail de la CNESST qui, par cette campagne, poursuit ses efforts pour informer les salariés et les employeurs sur ce sujet de grande importance. C'est grâce à de telles initiatives concrètes que les milieux de travail pourront passer à l'action et corriger les iniquités salariales entre les femmes et les hommes. »

Jean Boulet , ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Au Québec, comme ailleurs dans le monde, tout spécialement dans le contexte de la crise sanitaire, les gens sont de plus en plus sensibles aux iniquités vécues dans la population, incluant les iniquités salariales. La Journée internationale des femmes représente un bon moment pour parler de cet enjeu et du chemin qu'il reste à parcourir pour que le travail féminin soit reconnu à sa juste valeur. »

Manuelle Oudar, présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST

L'équité salariale consiste à attribuer aux personnes occupant des emplois typiquement féminins un salaire égal à celui donné aux personnes occupant des emplois typiquement masculins qui sont différents, mais évalués et reconnus équivalents dans une entreprise. Par exemple, dans un hôtel, le travail d'une préposée aux chambres pourrait être évalué et jugé équivalant à celui d'un portier. Ainsi, dans cette entreprise, les personnes qui occupent ces emplois devraient recevoir un salaire égal.

La Loi sur l'équité salariale s'applique à toutes les entreprises du Québec qui comptent dix personnes salariées ou plus et qui relèvent de la compétence législative québécoise, et ce, qu'elles soient privées, publiques, parapubliques ou à but non lucratif.

La CNESST offre aux employeurs, et aux travailleuses et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Elle fait la promotion des droits et obligations en ces matières et en assure le respect.

