CAMPAGNE D'INFORMATION - RECHERCHE DE LOGEMENT POUR LE 1ER JUILLET : NE PERDEZ PAS DE TEMPS, COMMENCEZ MAINTENANT!

QUÉBEC, le 27 janv. 2025 /CNW/ - La Société d'habitation du Québec (SHQ) lance aujourd'hui sa campagne annuelle d'information rappelant aux locataires qui prévoient déménager cette année de commencer leur recherche de logement sans attendre, et surtout, de ne pas résilier leur bail actuel avant d'avoir trouvé un nouveau logement.

Cette campagne, qui se déploie en pleine période de renouvellement des baux, s'inscrit dans une série d'actions mises en œuvre par la SHQ et ses partenaires pour aider des milliers de ménages québécois à trouver un logement répondant à leurs besoins à l'approche du 1er juillet.

Une campagne pour aider les locataires à trouver un logement

La SHQ met à la disposition des locataires des informations et des ressources en ligne pour les accompagner dans leur démarche de recherche de logement. Ils peuvent accéder à des conseils pratiques, à de l'information sur les logements subventionnés et l'aide financière disponible pour le paiement de loyer, ainsi qu'à une liste des services d'aide à la recherche de logement (SARL). Actuellement, une quarantaine de SARL dans tout le Québec sont en action pour accompagner les locataires selon leurs besoins spécifiques.

Dans les semaines à venir, des publicités à la radio, sur les médias sociaux et sur le Web inviteront donc les locataires à consulter Québec.ca/RechercheLogement pour obtenir toute l'information nécessaire à leur recherche de logement.

Faits saillants :

Au Québec, le ou la propriétaire qui souhaite modifier un bail d'une durée de 12 mois ou plus doit envoyer un avis écrit au ou à la locataire de 3 à 6 mois avant la fin du bail. Par exemple, pour un bail se terminant le 30 juin, l'avis doit être envoyé entre le 1 er janvier et le 31 mars.





janvier et le 31 mars. Le ou la locataire dispose d'un mois pour répondre à cet avis. La personne peut soit accepter les modifications proposées, soit les refuser sans quitter son logement, soit annoncer qu'il ou elle quittera le logement à la fin du bail. Si aucune réponse n'est donnée dans le délai prévu, le bail est automatiquement reconduit selon les nouvelles conditions.





Pour connaître la hausse de loyer acceptable pour la prochaine année, les locataires sont invités à consulter les tableaux relatifs aux pourcentages applicables pour le calcul d'ajustement des loyers en 2025.





Les SARL visent à informer, orienter et accompagner tout ménage habitant dans la municipalité servie dans sa recherche d'un logement locatif. La SHQ finance les offices d'habitation qui offrent un SARL.

Liens connexes :

Pour plus d'informations, visitez www.Québec.ca/RechercheLogement.





Pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, communiquez avec le Service d'aide à la recherche de logement de votre office d'habitation ou avec le Centre des relations avec la clientèle de la SHQ.





La Ville de Montréal déploiera, entre le 1er février et le 1er avril 2025, une campagne d'information complémentaire à celle de la SHQ auprès des ménages locataires de son territoire afin de leur faire connaître leurs droits en matière de logement ainsi que les ressources disponibles pour les aider. Ils peuvent également consulter la page Web rassemblant les informations à leur intention.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

