Campagne d'adhésion au syndicat dans la signalisation routière - Les Métallos créent une section locale pour les travailleurs et travailleuses de la signalisation

MONTRÉAL, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Le Syndicat des Métallos annonce la création d'une section locale autonome dédiée aux travailleurs et travailleuses de la signalisation routière. La section locale 9005 compte dès aujourd'hui 1000 membres et une campagne de recrutement des travailleurs et travailleuses de ce secteur s'amorce dès à présent pour regrouper la plupart des 3500 travailleurs et travailleuses du secteur.

Les métallos de l'industrie de la signalisation routière faisaient auparavant partie de la section locale 8922, représentant les syndiqué.e.s de la sécurité privée. «Nos membres de la signalisation routière souhaitaient avoir leur propre structure démocratique pour s'attaquer de front aux enjeux qui les touchent, dont les conditions de travail ainsi que la santé et la sécurité. Ils et elles pourront ainsi prendre leur métier pleinement en main et être encore plus précis dans les revendications et leur action syndicale », souligne le représentant syndical des Métallos, Martin Labbée.

Une assemblée de mise en candidature se tiendra simultanément à Montréal et Québec le 20 juillet afin de former le comité exécutif de la nouvelle section locale, suivie d'un vote postal.

La création de la section locale 9005 fait suite à l'entrée en vigueur du décret de la signalisation routière en février dernier, revendiquée depuis plusieurs années par le Syndicat des Métallos. « Le secteur s'organise, se structure et c'est une excellente chose pour la défense des droits des travailleurs et travailleuses de la signalisation routière. Cette nouvelle section locale permettra d'aller encore plus loin dans l'amélioration des conditions d'exercice du métier et dans la bonification des conditions salariales », fait valoir le coordonnateur des Métallos pour la région de Montréal, Michel Courcy.

Une campagne de syndicalisation

Du même souffle, le Syndicat des Métallos invite tous les travailleurs et toutes les travailleuses de la signalisation routière, qu'ils soient asujettis au décret ou non, à joindre les rangs des Métallos afin d'améliorer davantage leurs conditions de travail.

« Avec la force du nombre, on réussira à négocier de meilleures conditions de travail et à se faire respecter de la part des employeurs », souligne Martin Labbée.

Pour plus d'informations : 1 866 382-5567, 514 599-2000

[email protected]

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements: Source : Syndicat des Métallos (FTQ); Renseignements : Jocelyn Desjardins, 514 604-6273, [email protected]