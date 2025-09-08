Campagne auprès des jeunes - Connais tes droits grâce à l'Office de la protection du consommateur

QUÉBEC, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice et ministre responsable de la protection du consommateur, M. Simon Jolin-Barrette, annonce une campagne publicitaire coordonnée par l'Office de la protection du consommateur, visant à faire connaître aux jeunes leurs droits en matière de consommation. Alors que l'Office est connu d'une majeure partie de la population, un récent sondage révèle que les Québécoises et Québécois de 18 à 24 ans utilisent peu ses services et sont moins portés à défendre leurs droits. La campagne publicitaire a d'ailleurs été pensée et conçue par des jeunes grâce à une collaboration entre l'Office et des étudiantes et étudiants de l'École supérieure en Arts et technologies des médias (ATM) du Cégep de Jonquière.

Des outils à découvrir

La nouvelle page Web Connais tes droits vise à informer les jeunes adultes du Québec sur leurs droits et recours comme consommateurs. L'Office y présente ses services, ainsi que des solutions pratiques pour régler différents problèmes pouvant survenir avec un commerçant. Les jeunes consommateurs y trouveront également des réponses à leurs questions les plus fréquentes.

La campagne sera déployée aux quatre coins du Québec avec des affichages physiques et numériques au concept unique dans des établissements scolaires et autres lieux fréquentés par les jeunes. Sur le Web, des publicités audio et vidéo, ainsi que des bannières promotionnelles seront diffusées, entre autres, sur des plateformes comme Spotify, Instagram et TikTok.

Un projet par et pour les jeunes

Rappelons qu'en septembre 2024, l'Office annonçait un partenariat avec l'École supérieure en ATM du Cégep de Jonquière dans l'objectif de faire grandir sa notoriété auprès des jeunes consommateurs. Des finissantes et finissants en publicité ont été sollicités afin d'établir une stratégie de communication pour la présente campagne et imaginer un concept publicitaire mettant de l'avant la mission et les outils de l'Office.

Cette collaboration a également permis la création de capsules vidéo informatives mettant en scène de jeunes consommateurs québécois, produites par ces cégépiennes et cégépiens. Ces capsules seront diffusées sur des plateformes numériques dans le cadre de la campagne.

Faits saillants :

Un sondage réalisé l'an dernier pour le compte de l'Office avait révélé qu'une proportion considérable des 18-24 ans ne connaissaient pas du tout l'organisme. Pourtant, ils étaient significativement plus nombreux à avoir déjà vécu un problème avec un commerçant. Seulement la moitié d'entre eux se considérait comme un consommateur avisé connaissant ses droits et recours.

Cette initiative permet de répondre au besoin de l'organisation de se faire connaître auprès des jeunes québécois, comme mentionné dans son Plan stratégique 2024-2028.

Depuis plusieurs années, l'Office met en œuvre des actions pour rejoindre les jeunes dès le début de leur parcours scolaire. Il offre en ligne près de 70 activités pédagogiques clés en main pour les enseignants du primaire et du secondaire, ainsi que pour la formation générale des adultes. L'organisation diffuse aussi des messages préventifs à l'intention des jeunes dans ses campagnes de communication annuelles en matière de voyage, d'achat d'une auto, d'achat en ligne et de carte de crédit.

Citation

« Les jeunes Québécoises et Québécois vivent souvent leurs premières expériences de consommateurs entre 18 et 24 ans. Les transactions en ligne avec une carte de crédit, les achats à l'épicerie, les repas au restaurant; les dépenses peuvent être nombreuses et importantes. Diverses protections et recours s'offrent à eux en cas de problème avec un commerçant et l'Office de la protection du consommateur est là pour les guider et les accompagner. Mais encore faut-il qu'ils en soient informés. La campagne publicitaire Connais tes droits, que nous lançons aujourd'hui, a été développée par et pour les jeunes et nous sommes convaincus qu'elle contribuera à les outiller pour qu'ils puissent faire des dépenses et des choix de manière éclairée. »

M. Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la protection des consommateurs

