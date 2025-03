Camille Laurin, un legs inestimable : une exposition qui met la langue française à l'honneur à l'Assemblée nationale du Québec

QUÉBEC, le 4 mars 2025 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec invite la population à venir visiter Camille Laurin, un legs inestimable, une exposition mettant en valeur l'héritage linguistique et politique de celui que l'on surnomme le « père » de la loi 101. Réalisée par la Société des musées du Québec avec le soutien financier du ministère de la Langue française, l'exposition est présentée du 17 mars au 12 avril 2025 dans le cadre des activités de la Programmation citoyenne.

Un héritage linguistique majeur

En guise de préambule à une grande exposition itinérante qui sera bientôt proposée aux institutions muséales du Québec, celle-ci, plus synthétique, retrace le parcours de Camille Laurin, de son enfance à son combat en faveur de la langue française. Le public y découvrira l'homme, mais aussi le psychiatre et le politicien, à travers des documents d'archives, des photos et des témoignages.

L'Assemblée nationale représente un lieu hautement significatif dans la carrière politique de Camille Laurin. C'est entre ses murs qu'il exerce ses fonctions de ministre au sein des deux gouvernements de René Lévesque (de 1976 à 1985). C'est également là que naît la loi 101, la Charte de la langue française, pour laquelle Camille Laurin se bat et qu'il conçoit comme un instrument de libération sociale et économique des Québécois et des Québécoises. Son adoption en 1977 fait du français la langue officielle du Québec et marque un tournant dans l'histoire de la nation.

« Notre langue officielle, notre langue française que nous aimons tant, nous distingue et fait notre spécificité. Grâce à des figures comme Camille Laurin, elle continue d'occuper une place centrale dans notre société et il est important de célébrer avec fierté cet héritage », a déclaré Mme Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale du Québec.

