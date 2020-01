CAMH lance le tout premier manuel de santé mentale en milieu de travail

Aider les chefs d'entreprise à naviguer dans les méandres de la maladie mentale, l'une des principales causes d'invalidité en milieu de travail au Canada

MONTRÉAL, le 23 janv. 2020 /CNW/ - Le fardeau économique annuel de la maladie mentale au Canada est estimé à la somme astronomique de 51 milliards de dollars. Un demi-million de Canadiens s'absentent du travail chaque semaine en raison d'une maladie mentale. C'est une cause majeure, et coûteuse, d'invalidité au pays.

En réponse à cette situation, CAMH a lancé aujourd'hui, en partenariat avec BMO, un tout premier Manuel de santé mentale pour les chefs d'entreprise. Des études montrent que seulement 32 pour cent des employés canadiens estiment que les dirigeants de leur organisation s'attaquent à la santé mentale. Dans un tel contexte, le manuel offre une voie vers des solutions plus efficaces et de meilleurs résultats pour les employés et les entreprises, en proposant cinq recommandations clés et des exemples de pratiques exemplaires en milieu de travail.

Trente pour cent des demandes de prestations d'invalidité et 70 pour cent de tous les frais d'invalidité au Canada sont attribuables à la maladie mentale. Les répercussions potentielles de l'amélioration de la santé mentale en milieu de travail permettraient non seulement de réduire ces coûts, mais également d'entraîner un meilleur rendement et une diminution de l'absentéisme.

Investir dans la santé mentale en milieu de travail n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est aussi bon pour les résultats de l'entreprise. Selon une recherche de CAMH, investir dans des programmes de thérapie cognitivo comportementale en milieu de travail peut produire un rendement de près de 2 $ pour chaque dollar investi.

« Après des décennies de travail avec des organisations du monde entier pour faire progresser la diversité et l'inclusion, je crois fermement que la santé mentale des employés est l'enjeu le plus important auquel les milieux de travail doivent faire face aujourd'hui, a déclaré Deborah Gillis, présidente et chef de la direction, Fondation de CAMH. En prenant la parole non seulement pour aborder la question de la santé mentale au travail, mais aussi pour la défendre, les chefs d'entreprise ont la possibilité d'aider à mettre à profit et à libérer le plein potentiel de leurs employés. »

Avec BMO comme commanditaire principal, le manuel a été créé avec la participation de chercheurs et de cliniciens de CAMH, et de chefs d'entreprise.

« BMO est profondément déterminé à reconnaître que la santé mentale fait partie de la santé globale, dans notre milieu de travail et ailleurs, a ajouté Cameron Fowler, président, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier, et membre de la haute direction champion de la diversité à BMO. Nous sommes fiers de nous associer à CAMH dans cette recherche mondiale et nous continuerons de nous concentrer sur la poursuite de la réduction de la stigmatisation et de l'augmentation de l'action et de la sensibilisation à la santé mentale en milieu de travail. »

BMO s'est engagé à veiller à la santé mentale de ses employés par le biais de divers programmes et avantages sociaux, ainsi qu'en favorisant la communication ouverte et en s'attaquant aux préjugés. BMO soutient aussi depuis longtemps CAMH par le biais de campagnes de financement et d'autres initiatives.

Le Manuel de santé mentale pour les chefs d'entreprise du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) a également reçu le soutien de CAA Assurance et de DIALOG.

À propos de CAMH

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) est le plus grand hôpital d'enseignement au Canada et l'un des plus importants centres de recherche au monde en santé mentale. CAMH combine les soins cliniques, la recherche, l'éducation, l'élaboration de politiques et la promotion de la santé pour aider à transformer la vie des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Entièrement affilié à l'Université de Toronto, CAMH est un centre collaborateur de l'Organisation panaméricaine de la santé et de l'Organisation mondiale de la santé. Pour plus de renseignements, visitez le site www.camh.ca.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 852 milliards de dollars au 31 octobre 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

