Michael Rousseau , chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières, succédera à M. Rovinescu

MONTRÉAL, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que Calin Rovinescu, président et chef de la direction, prendra sa retraite le 15 février 2021, après achèvement de l'exercice financier en cours, au terme de près de 12 ans à la tête de la Société. Michael Rousseau, chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières, lui succédera alors.

« J'ai entretenu des liens uniques et très spéciaux avec Air Canada et notre formidable équipe pendant plus de trois décennies, bien souvent sur la ligne de front à des moments décisifs de la Société : durant sa privatisation en 1988-1989, à sa défense contre une offre publique d'achat hostile en 1999, à sa fusion avec Canadien International en 2000, dans le sillage du 11 Septembre, pour le pilotage de la restructuration en 2003-2004 et quantité d'autres épisodes, a déclaré M. Rovinescu. Mais plus que tout dans ma carrière, je suis particulièrement fier de la transformation de la Société ces douze dernières années, durant lesquelles nous avons fait d'Air Canada un chef de file et un champion mondial pour notre pays, remporté de multiples prix internationaux pour l'excellence du service à la clientèle et de nos employés, étendu notre réseau mondial pour desservir les six continents habités, créé des milliers d'emplois, protégé les retraites, produit des résultats financiers records, renforcé considérablement notre bilan, accru fortement la valeur actionnariale et, surtout, promu une culture d'autonomisation et d'entrepreneuriat durable. Ces succès sont directement attribuables aux efforts des femmes et des hommes fantastiques d'Air Canada qui ont soutenu cette transformation s'étalant sur plusieurs années par leur sens de l'innovation, leur travail infatigable et leur immense dévouement. »

« La COVID-19 a indéniablement décimé l'industrie mondiale du transport aérien. Heureusement, nous sommes entrés dans cette pandémie en bien meilleure santé que la plupart des autres sociétés aériennes dans le monde en raison de notre robuste bilan, de nos solides antécédents et de nos employés engagés. Notre plan d'atténuation des contrecoups de la COVID-19 et de reprise est maintenant presque entièrement concrétisé et les dernières étapes seront mises en œuvre d'ici la fin de l'exercice. Nous avons réuni quelque six milliards de dollars en liquidités supplémentaires. Nous continuons de mettre en œuvre une série de mesures de réduction importantes du parc aérien, de la capacité, du réseau et de l'effectif, qui sont nécessaires pour les prochaines années avant de reconstruire l'entreprise à partir de cette empreinte plus réduite. Nous avons diminué l'ampleur de notre structure de coûts, de nos dépenses en immobilisations et de nos ententes avec les fournisseurs pour les prochaines années. Parallèlement, nous avons mené à terme la mise en œuvre de notre nouveau système de réservations et l'acquisition d'Aéroplan et aurons lancé notre programme de fidélité transformé de premier plan. Nous avons conclu une convention d'acquisition révisée avec Transat AT, un chef de file du voyage d'agrément, conditionnellement à l'obtention de l'approbation des autorités de réglementation. Air Canada est extrêmement bien en selle pour la reprise quand la frontière rouvrira, les restrictions de voyage seront levées et l'économie dans son ensemble fonctionnera de nouveau », a ajouté M. Rovinescu.

« Mike Rousseau est un membre clé de notre équipe de direction depuis le début de notre transformation, a souligné M. Rovinescu. Il s'est révélé un partenaire inestimable et de bon conseil, me secondant dans pratiquement tous les aspects de notre parcours des 12 dernières années et en particulier au cours des deux dernières à titre de chef de la direction adjoint. Il connaît tout de nos forces et de nos possibilités et de la façon d'en tirer parti. Je suis réellement ravi que le Conseil d'administration ait entériné sa désignation comme successeur pour la prochaine étape et je me réjouis de travailler étroitement avec Mike et le reste de notre équipe de direction chevronnée au fil de la transition jusqu'en février. »

« Le mérite de Calin dans la transformation fructueuse d'Air Canada en un chef de file mondial et durable de l'aviation est directement attribuable à son leadership stratégique et à son courage imperturbable dans la prise de décisions difficiles et novatrices, en gardant toujours en tête l'intérêt supérieur de toutes les parties prenantes -- actionnaires, employés, clients et partenaires, a affirmé Vagn Sørensen, président du Conseil d'administration d'Air Canada. Sous sa direction, Skytrax a nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord huit de ces dix dernières années, tandis que The Globe and Mail signalait qu'Air Canada était le titre le plus performant à la TSX, toutes catégories industrielles confondues, de la décennie qui a pris fin le 31 décembre 2019, avec un rendement global de l'action supérieur à 3 600 %. C'est sous son leadership qu'a été créée la Fondation Air Canada dont la mission est axée sur les enfants et les jeunes au Canada et à l'étranger et qui soutient quelque 300 organismes caritatifs, en plus d'apporter une aide humanitaire aux sinistrés de catastrophes naturelles partout dans le monde. Au nom du Conseil d'administration d'Air Canada, je remercie sincèrement Calin de sa contribution phénoménale à Air Canada, une contribution qui portera fruit durant de nombreuses années. Le Conseil d'administration se félicite de travailler prochainement avec Mike Rousseau, dont le rôle de leader a évolué bien au-delà du rôle traditionnel de chef des finances au cours des années à Air Canada. Son sens aigu des finances et des affaires et son esprit d'équipe seront un atout de poids pour notre Société dans les années à venir. »

M. Rovinescu exerce les fonctions de président et chef de la direction d'Air Canada depuis le 1er avril 2009. Auparavant, il a occupé le poste de vice-président général - Croissance et Stratégie de l'entreprise et celui de chef de la Restructuration. Il a assumé la présidence du conseil de direction du réseau Star Alliance de 2012 à 2016 et celle du Conseil des gouverneurs de l'Association du transport aérien international (IATA) en 2014-2015.

En 2019, M. Rovinescu a été consacré Stratège de l'année ainsi que Chef de la direction par excellence de l'année au Canada pour la deuxième fois par le magazine Report on Business du quotidien The Globe and Mail. En 2016, M. Rovinescu a remporté le titre de chef de la direction exceptionnel de l'année au Canada attribué par le magazine Financial Post, la plus prestigieuse marque de reconnaissance adjugée aux chefs de direction au Canada. Entre autres distinctions propres à l'industrie du transport aérien, le prix du leadership du premier dirigeant lui a été décerné aux Airline Strategy Awards à Londres, en 2018.

En 2018, M. Rovinescu a été fait membre de l'Ordre du Canada, notamment pour avoir promu les causes et organismes caritatifs que soutient la fondation du plus important transporteur aérien du Canada et mené des initiatives d'aide humanitaire à la suite de diverses catastrophes naturelles. En 2019, on a annoncé qu'il serait admis au Temple de la renommée de l'entreprise canadienne.

M. Rousseau assume les fonctions de chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières d'Air Canada depuis décembre 2018. Il occupait précédemment le poste de vice-président général et chef des Affaires financières depuis 2007.

M. Rousseau a joué un rôle crucial dans la transformation d'Air Canada. Il a notamment mené les efforts destinés à renforcer le bilan, accroître considérablement la valeur actionnariale ainsi que redresser et stabiliser les régimes de retraite d'Air Canada. Il a dirigé de nombreux secteurs d'activités d'Air Canada, exerçant la surveillance d'Air Canada Rouge, de la planification du parc aérien, de la trésorerie, des biens immobiliers, de l'approvisionnement, de la transformation des coûts, des fusions et acquisitions, des relations avec les investisseurs et de l'administration des caisses de retraite.

Avant d'entrer à Air Canada, M. Rousseau était président de la Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC), après avoir occupé le poste de vice-président directeur et chef des finances de HBC. M. Rousseau détient le titre de Fellow comptable agréé et celui de bachelier en administration des affaires de l'École de commerce Schulich de l'Université York. Nommé directeur financier canadien de l'année 2017, il porte les prestigieux titres de FCA et de FCPA, conférés par le CPA Ontario, en reconnaissance de ses réalisations professionnelles.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

www.aircanada.com