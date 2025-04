Cale sèche du NM Grue-des-Îles - Reprise du service maritime fin avril 2025 : priorité au transport cargo

QUÉBEC, le 4 avril 2025 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe sa clientèle et les résidents de L'Isle-aux-Grues que le service maritime reprendra à la fin avril en raison de la cale sèche réglementaire du NM Grue-de-Îles. Les transports cargo seront toutefois priorisés durant cette période.

Afin de permettre la reprise du service maritime le plus rapidement possible, malgré la cale sèche à venir, la STQ a lancé un appel d'offres pour qu'une barge et un remorqueur puissent offrir un service cargo. Quant au transport des passagers, bien que le service aérien soit maintenu et priorisé, un navire de relève sera en fonction. Il s'agit du NM Archipel. De plus, des vols cargo seront effectués deux fois par semaine.

Cale sèche règlementaire du NM Grue-des-Îles

Le NM Grue-des-Îles quittera l'atelier de réparation navale (ARN) à Québec le 8 avril prochain en direction de la traverse. Si les conditions de navigation et de glace le permettent, le navire pourra effectuer des traversées avant son départ au chantier naval pour sa cale sèche.

Le navire partira ensuite en cale sèche réglementaire quinquennale vers la mi-avril. Cette pratique est obligatoire dans l'industrie maritime et consiste à mettre les navires hors de l'eau (d'où le terme cale sèche) afin d'effectuer des travaux de maintenance et d'inspection. Dans le cas du NM Grue-des-Îles, ces travaux se dérouleront sur une période de quatre semaines. Ajoutons que la cale sèche du navire sera ensuite certifiée par Transport Canada.

À l'écoute de la communauté

Après de nombreuses discussions avec les autorités locales pour identifier et analyser les besoins de la communauté, la solution du tandem remorqueur-barge s'est révélée incontournable afin de répondre aux attentes des acteurs économiques et agricoles de L'Isle-aux-Grues. Cette approche permet de répondre aux demandes essentielles de la population, notamment en matière d'approvisionnement en semences et en carburant.

L'horaire des traversées sera prochainement disponible sur le site de la STQ. Nous invitons donc la clientèle à consulter notre site web traversiers.com et à s'abonner aux alertes qui les informeront d'éventuelles modifications de service.

