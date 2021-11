« Il s'agit d'une première mondiale dans l'industrie du transport maritime de marchandises. Le Ceiba est un navire construit de manière durable qui transportera des marchandises, sans aucune émission. Lorsqu'il sera mis en opération en 2023, il sera le plus grand navire de fret océanique actif et propre au monde » confirme Danielle Doggett, Fondatrice et présidente directrice générale de SAILCARGO.

« Nous investissons depuis plusieurs années afin de repenser et de rendre durable la chaîne de valeur et cette innovation s'inscrit dans cet engagement. Le caféier ne poussant pas dans les régions froides comme la nôtre, il est inévitable qu'il soit transporté sur de longues distances » déclare Serge Picard, Propriétaire de Café William. « Notre investissement dans ce projet novateur permettra de réduire considérablement l'empreinte carbone et avec nos autres projets de produire à terme un café à zéro émission, une première dans le monde du café » conclut M. Picard.

Café William repense le futur de la production du café à chacune des étapes de sa création. Le transport maritime faisant partie d'une étape cruciale de production, est une grande source de pollution. En effet, les cargos dit standards naviguent grâce aux carburants fossiles qui contribuent au réchauffement climatique. L'investissement dans la construction d'un bateau à voile propulsé par la force du vent et donc zéro émission est la solution ambitieuse tout indiquée qui est en cours de construction et mise en opération en 2023.

À propos de Café William

Café William est un torréfacteur québécois axé sur la production de cafés biologiques et équitables. Ses cafés du monde se distinguent par leur qualité exceptionnelle et la volonté de les rendre accessibles au plus grand nombre de consommateurs en proposant un prix comparable aux cafés conventionnels. L'entreprise québécoise compte parmi les plus importants importateurs de café Fairtrade au Canada, certification qu'elle porte depuis sa fondation. Son usine, installée à Sherbrooke depuis plus de 30 ans, maintient la certification des plus hauts standards de sécurité alimentaire dans l'industrie, soit SQF (Safe Quality Food). cafewilliamspartivento.com

À propos de SAILCARGO

SAILCARGO est une agence logistique et un groupe de réflexion unique et progressiste qui utilise des pratiques d'expédition écologiquement durables. Elle entrera dans un statut pleinement opérationnel lorsque le navire amiral, le Ceiba, entrera en service. Situé au Costa Rica, SAILCARGO combine la tradition et la modernité grâce à la construction de ce voilier répondant à de hautes exigences environnementales tout en étant durable, sécuritaire et efficace. L'utilisation de matériaux durables et de l'énergie renouvelable fera de ce cargo le plus large et le plus propre au monde. sailcargo.inc

