SHERBROOKE, QC, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Dans le cadre d'un mouvement révolutionnaire vers une chaîne d'approvisionnement du café plus durable, Café William est fier d'annoncer que son premier voilier cargo a pris la mer en partance du port de Santa Marta en Colombie le 18 décembre dernier en direction de l'Amérique du Nord. Le voilier cargo, au cours de son voyage de 20 jours, transporte 72 000 kilos de grains de café, certifiés biologiques et équitables, au gré du vent, dans un souci constant de carburer à l'énergie propre. Cette première mesure concrète s'inscrit dans la vision novatrice de l'entreprise de toujours agir au-delà de la tasse.

Le premier voilier cargo de Café William quittant le port de Santa Marta le 18 décembre. (Groupe CNW/Café William) Sac de 300 mg qui sera disponible en quantité limitée. (Groupe CNW/Café William)

Engagement pour le transport durable

La décision d'opter pour un transport maritime respectueux de l'environnement s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de réduire son empreinte carbone et de promouvoir des pratiques durables dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement. « Il s'agit d'un engagement en faveur du transport durable, mais également de créer un précédent pour les autres acteurs du secteur », souligne Serge Picard, propriétaire de Café William.

Pour le torréfacteur sherbrookois, cette nouvelle ère dans le transport maritime du café représente un moment historique dans l'industrie. « Il était primordial pour nous de trouver une méthode alternative au transport du café qui dépend largement des cargos aux carburants fossiles, ajoute M. Picard. Avec un premier voyage comme preuve de concept pour le voilier cargo, cela n'est que le début vers l'approvisionnement d'un café à zéro émission », conclut-il. Selon les projections de Café William, l'entreprise pourrait voir une réduction d'environ une tonne par conteneur de CO 2 liée au transport maritime grâce au voilier cargo. À long terme, l'entreprise souhaite que sa capacité de transport par voilier atteigne 100 % du volume importé pour Café William.

Des grains biologiques et équitables

Les grains utilisés par Café William proviennent de la coopérative de café ANEI, située sur les pentes montagneuses de la Sierra Nevada dans le nord de la Colombie. Les grains de café provenant de la coopérative ANEI sont certifiés biologiques et équitables depuis plus de 10 ans.

« Le partenariat établi entre l'association d'ANEI et Café William est l'exemple même de ce que le commerce équitable vise à établir: tisser un lien allant des fermiers aux consommateurs pour remettre le commerce au service de l'humain, et non le contraire. Pour l'équipe de Fairtrade Canada, pouvoir accompagner la mise en œuvre de ce rêve visionnaire de Café William est un privilège », souligne Julie Francoeur, directrice générale de Fairtrade Canada.

La coopérative colombienne et l'entreprise sherbrookoise partagent des valeurs communes pour la culture des grains de café. Pour cette raison, les membres d'ANEI ont accompagné l'équipe de Café William dans cette initiative. « Nous avons une occasion unique de partager avec les Québécois non seulement l'aventure enivrante de notre premier voyage de café par voilier cargo, mais aussi la riche histoire des membres de la communauté autochtone regroupée sous la coopérative ANEI, affirme Rachel Ladouceur, directrice principale du marketing chez Café William. Pour eux, l'engagement envers la planète, la terre mère et les principes de respect du territoire vont bien au-delà de la production conventionnelle de café et des standards commerciaux établis. Ils sont véritablement ancrés dans une philosophie de vie qui connecte tous les humains. Leur café sert de véhicule pour transmettre leur vision d'harmonie avec la nature. Ainsi, en important du café des fermes des montagnes de la Sierra Nevada vers le Canada, nous unissons un rêve commun, celui de « refroidir » la terre ! »

Une tasse pour tous

Les amateurs de café pourront ainsi se procurer, durant une période limitée, du café en grains, certifiés biologiques et équitables, transportés par voilier cargo. Le produit, dont les grains ont été torréfiés localement à la nouvelle usine située à Sherbrooke, sera disponible en quantité limitée sur le site Internet de Café William ainsi que chez les détaillants participants, en format de 300 g. De plus, un format exclusif de 800 g sera disponible dans les succursales Costco sélectionnées.

À propos de Café William

Depuis 1988, Café William est un torréfacteur québécois axé sur la production de cafés biologiques et équitables pour le marché au détail. Leurs cafés du monde se distinguent par leur qualité exceptionnelle et la volonté de les rendre accessibles au plus grand nombre de consommateurs en proposant un prix comparable aux cafés conventionnels. L'entreprise québécoise compte parmi les plus importants importateurs de café Fairtrade au Canada. Son usine suit les plus hauts standards de sécurité alimentaire dans l'industrie, soit SQF (Safe Quality Food), et ce, depuis 2015. cafewilliam.com

