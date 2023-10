« Il s'agit d'un nouveau chapitre excitant de l'histoire de notre entreprise », dit Rémi Tremblay, PDG de Café William. Post this

« La transformation de Café William apporte un souffle de renouveau à la marque, sans pour autant dévier de notre objectif principal et de nos ambitions qui demeurent les mêmes », confie Serge Picard, propriétaire de Café William. « Nous voulons offrir aux Canadiens un café de qualité supérieure tout en innovant à chaque étape de notre chaîne d'approvisionnement pour créer un écosystème durable et novateur au sein de l'industrie. Nous sommes déterminés à assumer l'entière responsabilité de nos actions et nous nous engageons à réaffirmer notre volonté d'améliorer nos collectivités et la planète. Notre nouvelle image de marque nous donne l'occasion d'établir des liens profonds avec nos consommateurs, d'ancrer notre engagement et de faire connaître notre histoire. »

Au cœur de cette nouvelle image de marque se trouve une identité visuelle moderne et dynamique qui met en valeur le logo simplifié de l'entreprise et donne vie à son nouveau slogan, Agir au-delà de la tasse. Déterminée à offrir une expérience multicanale intégrée à ses clients, Café William mettra en œuvre sa nouvelle identité de marque sur toutes ses plateformes et tous ses canaux, y compris son site Web, ses comptes de médias sociaux, ses publicités numériques, ses activités de marketing et ses communications. Le nouveau logo orne déjà la façade de l'installation de fabrication ultramoderne de Café William nouvellement construite à Sherbrooke, qui sera inaugurée plus tard en 2023.

« Il s'agit d'un nouveau chapitre excitant de l'histoire de notre entreprise », indique Rémi Tremblay, président-directeur général de Café William. « L'industrie du café est plus dynamique que jamais, et nous savons que notre refonte nous permettra de continuer à évoluer, à demeurer pertinents et à faire preuve d'excellence au sein de la catégorie. Café William est l'un des principaux fournisseurs de café biologique et équitable au Canada, et nous sommes fiers de détenir plusieurs certifications à l'échelle mondiale, comme celles de Fairtrade Canada, de Biologique Canada par Québec Vrai, de la Rain Forest Alliance et du programme Safe Quality Food (SQF). Notre ambition pour les cinq prochaines années consiste à offrir du café de première qualité partout en Amérique du Nord en réduisant notre empreinte écologique. Au cours des prochains mois, nous lancerons plusieurs nouvelles initiatives qui, nous l'espérons, fixeront de nouvelles normes au sein de l'industrie. »

En 2021, Café William a amorcé une réflexion sur sa stratégie de marque qui comprenait une évaluation de son approche en matière de développement durable. Celle-ci a abouti à l'élaboration d'un plan stratégique à long terme reposant sur une innovation durable axée sur la planète et ses habitants. Aujourd'hui, l'objectif de refonte de l'identité de marque de l'entreprise s'inscrit dans sa volonté d'adopter et d'inspirer le changement, alors qu'elle est sur le point de dévoiler une série d'initiatives visant à façonner son évolution ainsi que celle de l'industrie du café. L'une de ces initiatives comporte sa nouvelle usine écologique de Sherbrooke.

En simplifiant et en modernisant son nom, qui était auparavant Café William Spartivento, tout en continuant à rendre hommage à son patrimoine, Café William a la possibilité de créer une nouvelle énergie incroyable alors qu'elle cherche à étendre ses activités. En revisitant sa palette de couleurs de manière audacieuse, les teintes revitalisées insufflent de la vie dans la catégorie et ajoutent de l'optimisme dans chaque tasse de café. Aujourd'hui, l'entreprise lance une nouvelle gamme de cinq produits à l'échelle nationale sur le site cafewilliam.com et élargit sa présence sur le marché du détail partout au Canada, en partenariat avec UNFI.

« L'élaboration de l'identité de marque d'une entreprise locale comme Café William est un projet passionnant. Café William est plus qu'une marque - son histoire est absolument incroyable, et le processus créatif et collaboratif que nous avons entrepris pour la communiquer était palpitant pour notre équipe », confie Camille Fortier-Jordan, directrice générale de Publicis Montréal. « En élaborant cette nouvelle identité visuelle, notre objectif était de captiver l'attention des consommateurs et de les encourager à s'intéresser à la vision audacieuse de Café William, qui encourage les Canadiens à choisir un café délicieux ayant un impact positif sur les personnes et la planète. La nouvelle image de marque est une invitation à célébrer ces valeurs et à vivre une expérience café enrichissante à chaque étape du processus. »

Les consommateurs de partout au pays peuvent acheter les produits de Café William sur son site Web ou dans l'un des 1 100 points de vente au Québec, notamment dans des magasins affiliés à des enseignes telles que Loblaw, Sobeys, Metro et Costco, entre autres.

À propos de Café William

L'équipe de Café William est déterminée à produire le café le plus durable qui soit et estime que ce qu'elle fait en dehors de la tasse est aussi important que ce qui s'y trouve. Motivée par la durabilité, l'innovation et la responsabilité sociale, elle tient au bon goût du café et à ses convictions, en partant de la provenance de ses grains de café jusqu'à l'allée d'épicerie. Elle est l'un des principaux importateurs de café équitable Fairtrade au Canada et dispose d'une certification à cet effet depuis ses débuts. Son usine, qui se trouve à Sherbrooke depuis plus de 30 ans, maintient des normes de sécurité alimentaire élevées, y compris la norme Safe Quality Food (SQF). Visitez le cafewilliam.com pour obtenir de plus amples renseignements.

Suivez-nous sur les médias sociaux :

Instagram : @cafewilliam_

Facebook : Café William

LinkedIn : Café William

SOURCE Café William Spartivento

Renseignements: Pour toute demande médiatique, veuillez communiquer avec : Katie Green, August Strategy, Courriel : [email protected]