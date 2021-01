CAE USA remporte un nouvel appel d'offres portant sur le système d'entraînement KC-135 de la U.S. Air Force

CAE USA est devenue le maître d'œuvre du programme Système d'entraînement KC-135 de l'USAF en 2010 et remporte aujourd'hui le nouvel appel d'offres pour continuer à fournir la formation en classe et sur simulateur aux pilotes et aux opérateurs de perche du KC-135. CAE USA continuera également à fournir des mises à jour et des mises à niveau des dispositifs d'entraînement sur le KC-135, y compris les entraîneurs au vol opérationnel et les entraîneurs d'opérateurs de perche KC-135. En outre, le contrat du Système d'entraînement KC-135 comprend désormais un soutien à la formation pour le système de simulation des opérateurs de perche de la Garde nationale aérienne. Au total, CAE USA prendra en charge la formation de plus de 4 500 membres d'équipage du KC-135 par an.



« CAE USA a fait un travail remarquable en soutenant l'USAF dans le cadre du programme d'entraînement KC-135 au cours de la dernière décennie, et nous sommes extrêmement heureux de remporter ce nouvel appel d'offres et de demeurer le partenaire de formation sur le KC-135 », a déclaré Ray Duquette, président et directeur général de CAE USA.



CAE USA sera soutenue dans le cadre du programme Système d'entraînement sur le KC-135 par une équipe de partenaires du secteur, dont le Delaware Resource Group (DRG), Cardinal Point, FAAC et CymSTAR.



« Le Stratotanker KC-135 joue un rôle essentiel dans la capacité de l'USAF à assurer une présence mondiale, et nous sommes honorés de contribuer à la formation et à la préparation des équipages du KC-135 qui effectuent ces missions essentielles de ravitaillement », a déclaré Dan Gelston, président de groupe, Défense et sécurité, CAE.



Contexte entourant les bases - Système d'entraînement KC-135



CAE USA assurera la formation des équipages du KC-135 en service actif de l'USAF, de la Garde nationale aérienne et de la réserve sur 12 bases aux États-Unis et à l'étranger :



Base aérienne d' Altus en Oklahoma , qui est l'emplacement officiel de l'unité d'entraînement;

en , qui est l'emplacement officiel de l'unité d'entraînement; Base aérienne de Fairchild, Washington ;

; Base de la Réserve aérienne March, Californie;

Base aérienne de Scott, Illinois ;

; Base de la réserve aérienne de Grissom, Indiana ;

; Base aérienne de MacDill, Floride;

Base de la Garde nationale aérienne de General Mitchell, Wisconsin ;

; Base de la Garde nationale aérienne de Rickenbacker, Ohio ;

; Base de la Garde nationale aérienne de Pittsburgh , Pennsylvanie;

, Pennsylvanie; Base commune Pearl Harbor-Hickam , Hawaii ;

, ; Base aérienne de Kadena, Japon;

Base de la Royal Air Force à Mildenhall, Royaume-Uni.

En outre, le nouveau contrat du système d'entraînement sur le KC-135 comprend un soutien à la formation du système de simulation des opérateurs de perche KC-135 de la Garde nationale aérienne, qui sera livré sur 12 bases supplémentaires aux États-Unis :



Base de la Garde nationale aérienne de Sioux City, Iowa ;

; Base de la garde nationale aérienne de Lincoln, Nebraska ;

; Forbes Field , Kansas ;

, ; Base de la Garde nationale aérienne de Phœnix, Arizona ;

; Base de la Garde nationale aérienne Ronald Wright , Utah ;

, ; Base aérienne d'Eielson, Alaska ;

; Base de la Garde nationale aérienne de Bangor, Maine ;

; Base aérienne de McGuire, New Jersey ;

; Base de la Garde nationale commune de Sumpter Smith, Alabama ;

; Base de la Garde nationale aérienne de Selfridge, Michigan ;

; Base de la Garde nationale aérienne McGee Tyson , Tennessee ;

, ; Key Field, Mississippi .

Le soutien à la formation sur le système de simulation des opérateurs de perche du KC-135 sera également fourni à la base commune de Pearl Harbor, à la base de la Garde nationale aérienne de Pittsburgh, à la base de la Garde nationale General Mitchell et à la base de la Garde nationale aérienne Rickenbacker.



À propos de CAE Défense et sécurité



La division Défense et sécurité de CAE aide ses clients à atteindre et à maintenir le meilleur état de préparation des missions qui soit. Nous sommes un intégrateur de systèmes de formation et de systèmes de missions de classe mondiale qui offre un vaste éventail de solutions de formation et de soutien opérationnel dans les segments de marché des forces aériennes, des forces terrestres, des forces navales et de la sécurité publique. Nous desservons des clients mondiaux dans les domaines de la défense et de la sécurité par l'intermédiaire de nos opérations régionales au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ainsi qu'en Asie-Pacifique, qui tirent profit de la gamme complète de capacités, de technologies et de solutions de CAE.



À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com



