CAE soutient la formation de pointe en santé au CUSM

Un chef de file mondial en formation aide à constituer l'équipe la plus compétente du Canada dans le domaine de la santé

MONTRÉAL, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et CAE sont heureux d'annoncer une collaboration qui offre des solutions novatrices afin de transformer les soins aux patients. Le fournisseur mondial de solutions d'enseignement et de formation en santé établi à Montréal fait un don de 500 000 $, comprenant de l'équipement de simulation et un programme de formation de pointe, à l'appui du projet visionnaire du CUSM visant à améliorer les compétences essentielles en intervention et le travail d'équipe grâce à son nouveau Réseau interprofessionnel de compétences et de simulation.

La contribution à la mise en place de l'équipe la plus compétente du Canada au CUSM fait partie de la mission de CAE qui consiste à rendre les soins de santé plus sécuritaires. De la réalité amplifiée aux simulateurs de patient, ils travaillent avec les cliniciens experts du CUSM et des formateurs en simulation renommés pour améliorer les soins de santé.

« À CAE, nous sommes portés par notre mission qui consiste à rendre les soins de santé plus sécuritaires et nous nous engageons à améliorer la formation clinique et la sécurité des patients grâce à des solutions de formation axées sur la simulation », déclare Marc Parent, président et chef de la direction à CAE, et également membre du conseil d'administration de la Fondation du CUSM et coprésident de la campagne Osez rêver de la Fondation du CUSM. « Nous sommes honorés de contribuer à doter le CUSM des meilleurs outils et technologies dont il a besoin pour pratiquer les formes de médecine les plus avancées et fournir les meilleurs soins aux patients dans le pays ».

Reconnu à l'échelle internationale comme un hôpital universitaire de premier plan, le CUSM forme des milliers d'étudiants en médecine, de résidents, d'infirmières, de professionnels des soins paramédicaux et de chercheurs aux compétences essentielles pour servir les patients partout au Québec, au Canada et dans le monde entier. Grâce au Réseau interprofessionnel de compétences et de simulation, tous ces professionnels de la santé seront formés ensemble dans leur propre environnement clinique afin de créer des équipes interprofessionnelles efficaces.

« Les nouvelles technologies font évoluer la médecine et le CUSM souhaite en tirer pleinement parti. Nous transformons la façon dont nous enseignons par la simulation ainsi que la réalité virtuelle et amplifiée, et les technologies améliorées par l'IA pour améliorer les compétences permettant de sauver des vies et le travail d'équipe », déclare la Dre Elene Khalil, directrice de l'éducation et co-directrice médicale de la préparation aux situations d'urgence au CUSM. « Le CUSM prend la tête du développement des compétences essentielles de demain en matière de soins de santé. Ce faisant, nous améliorerons les soins pour les patients du CUSM, tout en contribuant à faire progresser l'acquisition de compétences au Canada et au-delà. »

La Fondation du CUSM recueille 10 millions $ pour créer le Réseau interprofessionnel de compétences et de simulation du CUSM dans le cadre de sa campagne Osez rêver, coprésidée par Marc Parent, Suzanne Legge Orr et Jean Charest.

« Ce don généreux permettra au CUSM et à Montréal de prendre les devants en ce qui a trait à la transformation du modèle de formation pour mieux répondre aux nouveaux hôpitaux de l'avenir, déclare Jean Charest. Grâce à l'expertise de CAE en formation, l'hôpital sera en mesure de fixer des points de repère, de tester les nouveaux outils et, en fin de compte, d'améliorer les soins aux patients ».

Ce don marque un partenariat unique entre l'industrie et le secteur des soins de santé qui représente une tendance dans le domaine de l'innovation hospitalière.

« Ce partenariat témoigne de l'engagement de CAE Santé à améliorer la sécurité des patients grâce à la formation basée sur la simulation, déclare Suzanne Legge Orr. Notre hôpital, nos patients et notre communauté seront les premiers à en constater l'effet. »

Norman Steinberg, président du conseil d'administration de la Fondation du CUSM, remercie CAE et Marc Parent d'avoir joué un rôle de premier plan dans la campagne Osez rêver, qui a déjà permis de recueillir plus de 52 millions $ pour soutenir la recherche clinique. « Cette campagne ne concerne pas seulement la santé des Montréalais, mais elle vise également à faire du CUSM un exemple national d'excellence en matière de soins aux patients, et à avoir un impact mondial sur l'innovation en matière de soins de santé ».

***B-Roll: CAE et la Fondation du CUSM sont fières de présenter une vidéo sur l'incidence de la formation fondée sur la simulation sur l'état de préparation des professionnels de la santé et la sécurité des patients : https://www.cae.com/fr/media/

À propos du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est l'un des meilleurs hôpitaux universitaires offrant des soins tertiaires et quaternaires (complexes). Grâce au leadership médical de ses hôpitaux fondateurs, le CUSM offre des soins multidisciplinaires, de qualité exceptionnelle, axés sur les besoins du patient dans un environnement bilingue. Affilié à la Faculté de médecine de l'Université McGill et à la tête du RUISSS McGill, le CUSM contribue à l'évolution de la médecine pédiatrique et adulte en attirant des chefs de file scientifiques et cliniques du monde entier, en évaluant les technologies médicales de pointe et en formant les professionnels de la santé de demain. En collaboration avec nos partenaires, nous bâtissons un meilleur avenir pour nos patients et leurs familles, pour nos employés, professionnels, chercheurs et étudiants, pour notre communauté et, surtout, pour la vie. www.cusm.ca

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

La Fondation du CUSM recueille des fonds pour soutenir l'excellence des soins aux patients, de la recherche et de l'enseignement au CUSM. Le projet de 10 millions $ Osez rêver : constituer l'équipe la plus compétente du Canada permettra d'accélérer la formation et le recrutement dans le domaine des soins de santé en créant le Réseau interprofessionnel de compétences et de simulation du CUSM. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la campagne plus importante de la Fondation Osez rêver, qui vise à changer le cours des vies des patients et de la médecine et à faire du CUSM et de Montréal une plaque tournante de l'innovation en soins de santé et en recherche au Canada. www.fondationcusm.com

À propos de CAE Santé

CAE Santé fournit de l'éducation intégrée ainsi que des solutions de formation aux étudiants du domaine de la santé et au personnel du domaine clinique tout au long de leur cycle professionnel et leur permet d'acquérir une expérience concrète en environnements simulés avant de soigner des patients. La vaste gamme de solutions de simulation offertes par CAE Santé comprend la simulation chirurgicale et d'échographie, des programmes de formation, la plateforme de gestion du centre et des données audiovisuelles LearningSpace ainsi que des simulateurs de patients très réalistes représentant des adultes, des enfants et des bébés. À ce jour, les hôpitaux, écoles de médecine, écoles de soins infirmiers, forces de la défense et sociétés de plus de 80 pays utilisent nos solutions de formation afin de rendre les soins de santé plus sécuritaires. cae.com/fr/sante

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 10 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

