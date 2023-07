MONTRÉAL, le 11 juill. 2023 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) CAE a publié son rapport annuel mondial d'activités et de développement durable pour l'exercice 2023, qui présente les efforts continus de l'entreprise pour intégrer des considérations environnementales, sociales et économiques dans ses activités, et qui souligne son engagement envers le succès à long terme et la création d'impacts positifs pour ses parties prenantes et pour la société dans son ensemble.

« En mettant clairement l'accent sur les pratiques commerciales durables et responsables, notre dernier rapport reflète notre engagement inébranlable à intégrer le développement durable dans tous les aspects de nos activités, » a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « En soutenant les efforts de décarbonation de nos clients et fournisseurs et en mobilisant nos employés pour accroître la portée de nos initiatives, nous favorisons un changement positif et contribuons à un avenir plus durable pour tous. »

Ce rapport constitue une plateforme précieuse et transparente, qui favorise un engagement significatif avec un large éventail de parties prenantes clés, notamment les clients, les employés, les investisseurs, les fournisseurs et les partenaires de la collectivité. Il propose une compilation des efforts de collaboration de l'équipe remarquable de CAE et des parties prenantes, qui partagent la même vision d'un avenir plus sécuritaire et plus durable.

« Lorsqu'il s'agit de gestes concrets pour le climat, toutes les parties prenantes sont interconnectées par les défis qui se présentent. CAE fait partie de la solution aux défis de décarbonation de nos clients, » a affirmé Hélène V. Gagnon, cheffe de la direction du Développement durable et vice-présidente principale, Engagement des parties prenantes de CAE. « En tant que première entreprise aéronautique canadienne carboneutre, nous continuerons à ouvrir la voie à la décarbonation de notre industrie. »

Le rapport, qui souligne l'incroyable parcours de CAE vers la gestion de l'environnement, la responsabilité sociale et les pratiques commerciales durables, inclut certains de ces points clés :

Information plus détaillée couvrant plus de 15 nouveaux sujets importants et des indicateurs de rendement pour s'aligner sur la nouvelle feuille de route stratégique quinquennale de CAE et les attentes de ses parties prenantes;





pour s'aligner sur la nouvelle feuille de route stratégique quinquennale de CAE et les attentes de ses parties prenantes; L'adhésion de CAE à l'initiative RE100 du Climate Group , un regroupement de 400 entreprises mondiales engagées dans l'utilisation d'énergies renouvelables partout dans le monde. L'entrée de CAE dans ce groupe témoigne une fois de plus du sérieux de ses réalisations et de ses engagements en matière d'énergie renouvelable;





du , un regroupement de 400 entreprises mondiales engagées dans l'utilisation d'énergies renouvelables partout dans le monde. L'entrée de CAE dans ce groupe témoigne une fois de plus du sérieux de ses réalisations et de ses engagements en matière d'énergie renouvelable; Élargissement de la divulgation des émissions de portée 3 de CAE (émissions associées à sa chaîne d'approvisionnement) au-delà des voyages d'affaires en avion à d'autres catégories importantes et intégration continue des critères de durabilité dans les processus de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Pour plus de renseignements et pour accéder au rapport complet, cliquez ici.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux compagnies aériennes, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans environ 250 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute-fidélité possible et des programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

