CAE Santé désignée Partenaire commercial certifié écologique par le comté de Sarasota

Certification fondée sur les activités de l'entreprise, et les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets, de l'eau et de l'énergie

CAE Santé conservera le titre de Partenaire commercial certifié écologique jusqu'en 2025

SARASOTA, Fla., le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - CAE Santé a annoncé aujourd'hui qu'elle a été désignée Partenaire commercial certifié écologique par le comté de Sarasota (Floride), où se trouve le siège social américain de CAE Santé. La certification écologique est décernée aux entreprises qui exercent leurs activités de manière responsable à la suite d'une évaluation rigoureuse.

Des employés de CAE Santé chargent des boites dans une presse pour rendre le recyclage plus efficace. (Groupe CNW/CAE INC.)

« Nous sommes honorés d'avoir été désignés Partenaire commercial certifié écologique par notre gouvernement local, ce qui renforce notre engagement envers le développement durable », a déclaré Jeff Evans, président par intérim de CAE Santé. « La réduction de notre impact environnemental est importante pour nos clients et cruciale pour les générations futures. Il s'agit là de l'une des étapes de ce cheminement, étant donné que nous continuerons à identifier et à mettre en œuvre des pratiques de développement durable partout sur les lieux de travail. »

Pour obtenir la certification de partenaire commercial écologique, les entreprises doivent vérifier les pratiques de conservation dans quatre domaines : activités de l'entreprise, gestion des déchets solides, conservation de l'eau et consommation de l'énergie. En plus de CAE qui a rempli un vaste formulaire de mise en candidature, l'Institut de l'alimentation et des sciences agricoles de l'Université de la Floride a mené une évaluation. L'établissement a reconnu les initiatives de recyclage de CAE Santé, les politiques de l'entreprise et l'utilisation de matériel de conservation de l'énergie. CAE Santé conservera sa certification jusqu'en 2025.

CAE a amorcé sa démarche en matière de responsabilité sociale d'entreprise il y a six ans, en mettant l'accent sur l'éthique et l'intégrité; la collectivité et l'environnement; les employés et la sécurité; et l'innovation et l'expérience client. CAE a atteint la carboneutralité en 2020, devenant ainsi la première entreprise aéronautique canadienne à atteindre cet objectif. CAE s'efforce d'être un chef de file en matière de développement durable, en collaborant avec des partenaires de l'industrie pour réduire les émissions et adopter des mesures de réduction des déchets.

À propos de CAE Santé

CAE Santé propose des solutions intégrées d'éducation et de formation aux étudiants en soins de santé et aux professionnels cliniques tout au long de leur cycle de vie professionnel, afin d'acquérir une expérience pratique dans des environnements simulés avant de traiter des patients. La gamme complète de solutions de simulation de CAE Santé inclut la simulation chirurgicale et la simulation de l'échographie, les programmes, la plateforme audiovisuelle de gestion de centres CAE LearningSpace et les simulateurs de patients (nourrisson, enfant et adulte) hautement réalistes. À l'heure actuelle, des hôpitaux, des écoles de médecine, des écoles de soins infirmiers, des forces de défense et d'autres entités dans plus de 80 pays se tournent vers nos solutions de formation pour rendre les soins de santé plus sécuritaires. cae.com/sante

À propos de CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute fidélité possible, de mannequins chirurgicaux et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au cœur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale d'entreprise pour l'exercice 2022.

Personnes-ressources à CAE

Médias

Samantha Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales

+1-514-341-2000, poste 7939, [email protected]

Presse spécialisée :

Heidi Fedak, directrice, Services créatifs et Communications - CAE Santé

+1-941-914-7781, [email protected]

Relations avec les investisseurs

Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise

+1-514-734-5760, [email protected]

Suivez-nous sur

Twitter @CAE_Inc

Facebook www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn www.linkedin.com/company/cae

SOURCE CAE INC.