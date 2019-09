CAE reçoit la Certification Parité de l'organisme La Gouvernance au Féminin

MONTRÉAL, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) -- CAE reçoit le niveau de certification Bronze par l'organisme La Gouvernance au Féminin pour ses efforts en vue de favoriser l'atteinte de la parité au sein de son organisation.

« Nous avons lancé il y a tout juste un an une initiative de diversité et d'inclusion, visant à renforcer la participation des femmes dans notre secteur traditionnellement dominé par les hommes. Je me suis donné comme mission personnelle de veiller à ce que les femmes de CAE puissent réaliser leur plein potentiel en tant que partenaires égales des hommes sur le marché du travail et aient toutes les possibilités d'avancement. Je suis ravi que nos efforts soient déjà reconnus et récompensés, et ce n'est que le début », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE.

Cette certification est attribuée en fonction d'une évaluation de la stratégie, des actions et des résultats d'une organisation visant à accroître la représentation des femmes dans les postes de haute direction, mais également à tous les niveaux hiérarchiques. Un comité composé de l'équipe de La Gouvernance au Féminin et épaulé par McKinsey & Company, Mercer et Willis Towers Watson est chargé d'effectuer cette évaluation.

Plus tôt cette année, CAE a également été sélectionnée parmi l'une des 230 entreprises à travers le monde qui font partie du Gender-Equality Index (GEI) de Bloomberg. Cet index regroupe des entreprises pionnières qui s'engagent à la transparence dans le dévoilement de rapports sur les genres en milieu de travail.

CAE sera présente avec 47 organisations paritaires certifiées lors du gala de reconnaissance annuel de La Gouvernance au Féminin qui aura lieu au Palais des congrès de Montréal, le mercredi 25 septembre 2019.

