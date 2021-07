CAE a lancé une série de solutions et d'actions humanitaires pour lutter contre le COVID-19 au cours de l'exercice 2021

CAE est devenue la première entreprise aérospatiale canadienne carboneutre

CAE élargit sa divulgation ESG en ajoutant une nouvelle section alignée sur le Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

MONTRÉAL, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - CAE a publié son rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) pour l'exercice 2021, une source unique d'information dans des secteurs clés démontrant comment nos solutions génèrent des retombées positives dans les trois dimensions centrales du développement durable, soit sur les plans économique, environnemental et social.

Au cours de l'exercice 2021, CAE a renforcé son impact social et a démontré son leadership dans la lutte contre la COVID-19, notamment en concevant et en livrant le respirateur CAE Air1 qui sauve des vies et en développant l'application mobile CAE Injection. CAE a également joué un rôle déterminant en prenant la tête du regroupement des entreprises pour la vaccination afin de recueillir le soutien d'entreprises de tout le Canada pour accélérer la vaccination de masse par le biais du secteur privé afin de relancer l'économie le plus rapidement possible. En tant que pionnière, CAE a ouvert le 26 avril le premier centre de vaccination en milieu de travail au Québec, au siège social de CAE, et a administré plus de 20 000 doses de vaccins depuis lors et prévoit doubler ce nombre.

En plus de ses rapports à l'Initiative mondiale sur les rapports de performance (GRI), au Carbon Disclosure Project (CDP) et au groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC), à partir de l'exercice 2021, CAE rend compte de deux catégories industrielles identifiées par l'index du contenu relatif au SASB.

Le rapport comprend également des informations sur le parcours de CAE pour devenir carboneutre en septembre 2020, l'évolution des pratiques d'approvisionnement de CAE pour assurer un approvisionnement responsable en intégrant les considérations relatives au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi que les initiatives de diversité et d'inclusion dans ses outils et processus d'approvisionnement stratégique mondiaux. Le rapport peut être téléchargé au https://www.cae.com/social-responsibility/

« Je suis fier des nombreuses contributions que CAE apporte aux collectivités dans lesquelles elle exerce ses activités. Nos quelque 10 000 employés dans le monde se sont mobilisés pour obtenir des résultats incroyables grâce à leur ingéniosité, leur résilience, leur soutien indéfectible aux clients et leurs efforts humanitaires », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Tout en relevant les défis de la COVID-19, nous avons identifié des occasions d'appliquer nos compétences innovatrices et notre agilité. Nous avons prêté main forte à nos clients du monde entier en leur offrant un soutien essentiel dans cette crise humanitaire. »

Le rapport de cette année a été amélioré afin d'être plus transparent dans la divulgation de CAE :

À partir de l'exercice 2021, CAE rend compte de deux catégories industrielles identifiées par l'index du contenu relatif au SASB : Aérospatiale et défense, ainsi que Services professionnels et commerciaux.

CAE a respecté son engagement de la phase 1 de l'exercice 2021 concernant les cinq objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies qu'elle a sélectionnés en articulant les relations des cinq ODD sélectionnés à la chaîne de valeur de CAE, en reliant ces cinq objectifs à la mission, à la vision et aux priorités ESG de CAE et en montrant la correspondance entre les sujets importants et ces ODD.

CAE a fait état des progrès réalisés dans le cadre de sa feuille de route RSE 2020-2023 sur l'approvisionnement stratégique mondial (ASM) et a jeté les bases de la transformation de l'ASM en mettant en œuvre trois piliers clés : la numérisation (processus), le groupe de gestion commerciale (risque) et l'excellence des opérations de la chaîne d'approvisionnement (croissance).

En tant que fournisseur de solutions de haute technologie de premier plan et partenaire d'initiatives universitaires et industrielles, CAE continue d'avancer relativement à l'intégration complète des pratiques de durabilité en lien avec les activités commerciales, de s'appuyer sur notre culture de diversité et d'inclusion et de continuer à promouvoir un haut niveau de transparence, d'engagement public et de responsabilité.

Visionnez un bref aperçu vidéo du rapport ici : https://bit.ly/3hXt89l

Le rapport complet peut être téléchargé au https://www.cae.com/fr/investisseurs/rapports-financiers/.

