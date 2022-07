MONTRÉAL, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE a publié aujourd'hui son rapport annuel d'activité et de responsabilité sociale d'entreprise (RSE), qui présente les réalisations de l'entreprise sur une série de sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ce rapport constitue une source unique de renseignements dans des domaines clés, signalant que la RSE est indissociable de notre stratégie et de nos activités.

« À CAE, notre succès se mesure par nos actions et nos résultats. Cela signifie contribuer à un monde plus sécuritaire, plus pacifique et plus durable, maintenant et pour les générations à venir », a déclaré Marc Parent, Président et chef de la direction de CAE. « Nos 13 000 employés dans le monde se rallient à cette noble mission dans un état d'esprit innovateur en construisant la prochaine génération de solutions d'opérations critiques immersives et numériques, en offrant une expérience client inégalée et en répondant à l'appel à l'action et au soutien de la collectivité. »

Dans le rapport de cette année, nous continuons à fournir des informations claires et transparentes sur les réalisations et les sujets qui comptent le plus :

Environnement

Atteinte de la carboneutralité pour la deuxième année consécutive

Tous les bâtiments de CAE dont nous avons le contrôle opérationnel utilisent des énergies renouvelables ou sont couverts par l'achat de certificats d'énergie renouvelable

Finalisation de notre évaluation complète des risques liés au climat

Social

Soutien et secours lors des crises humanitaires en Ukraine et des inondations en Allemagne

et des inondations en Allemagne Prise d'initiative pour accélérer la vaccination contre le COVID-19 par le biais du groupe « Vaccination en entreprise » (IFV)

Consolidation de notre engagement et nos pratiques en matière de respect des droits de l'homme en apportant des changements importants à notre politique d'entreprise

Gouvernance

Conclusion de la feuille de route 2018-2023 sur la RSE, présentation de la nouvelle gouvernance, de la matrice de matérialité revue et de la nouvelle équipe de stratégie ESG

Renforcement du lien entre nos activités principales et notre programme de développement durable en démontrant l'impact ESG de chaque secteur d'activité

Approfondissement de la gestion responsable de la chaîne d'approvisionnement avec notre nouveau code de conduite des fournisseurs CAE

Nous continuons de rendre compte sur les recommandations des normes en matière de développement durable de la Global Reporting Initiative (GRI), du Carbon Disclosure Project (CDP), du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changement climatiques (GIFCC).

En tant qu'entreprise de solutions de haute technologie et partenaire d'initiatives universitaires et industrielles, CAE continue de progresser dans ses pratiques de développement durable en lien avec ses activités qui s'appuient sur une forte culture de diversité, d'équité et d'inclusion, et continue de promouvoir la transparence, l'engagement public et l'imputabilité.

Vous trouverez un bref aperçu vidéo du rapport ici.

Le rapport complet peut être téléchargé au www.cae.com/fr/investisseurs/rapports-financiers/.

