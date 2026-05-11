Action conforme au plan de transformation de CAE qui renforcera nos efforts et l'affectation du capital sur nos activités principales de simulation et de formation

MONTRÉAL, le 11 mai 2026 /CNW/ - CAE inc. (NYSE : CAE) (TSX : CAE) a annoncé aujourd'hui qu'elle examine diverses options stratégiques pour Flightscape, son segment axé sur les logiciels d'aviation, dans le cadre de l'optimisation soutenue de son catalogue et de son approche rigoureuse au niveau de l'affectation du capital afin de maximiser la valeur à long terme pour les actionnaires.

Cette étape fait suite à l'évaluation du catalogue de CAE réalisée plus tôt cette année et témoigne de la maturité de Flightscape en tant qu'entreprise de logiciels autonome et à forte croissance.

Cette transaction vise à positionner Flightscape pour sa prochaine phase de croissance tout en permettant à CAE de recentrer ses efforts sur ses compétences principales en simulation et formation ainsi que sur la création de valeur à long terme. CAE évaluera activement un large éventail d'options, notamment des partenariats stratégiques, des investissements minoritaires ou majoritaires, une vente ou d'autres options dans le meilleur intérêt de CAE et de ses parties prenantes.

« Plus tôt cette année, nous avons terminé un examen approfondi de notre catalogue afin de nous assurer que notre capital, l'attention de notre équipe de direction et nos priorités stratégiques sont alignés sur les domaines où CAE peut créer le plus de valeur », a déclaré Matthew Bromberg, président et chef de la direction de CAE. « Cet examen a renforcé notre conviction que Flightscape est une entreprise solide et distincte qui pourrait être mieux positionnée pour l'avenir par le biais d'une nouvelle structure de propriété ou de partenariat. Il s'agit d'une étape délibérée et rigoureuse axée sur la création de valeur à long terme pour les actionnaires, les clients et les employés. »

Flightscape est une plateforme SaaS infonuagique en forte croissance qui soutient l'écosystème mondial de l'aviation grâce à des solutions avancées de planification, de contrôle des opérations et d'aide à la prise de décision. L'entreprise a profité d'investissements soutenus, d'une équipe de direction chevronnée et d'une adoption continue par la clientèle, et CAE estime qu'elle est bien positionnée pour s'appuyer sur ces forces. Flightscape a gagné la confiance des plus grandes compagnies aériennes du monde et est soutenue par une équipe de plus de 600 professionnels en Amérique, en Europe et en Asie.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés de nature prospective concernant l'examen de diverses options stratégiques par CAE pour Flightscape, les résultats potentiels de ce processus, les avantages anticipés de toute transaction éventuelle sur les plans stratégiques et opérationnels pour CAE et ses résultats financiers, y compris en ce qui concerne l'affectation du capital et ses perspectives de croissance, et d'autres énoncés qui ne concernent pas des faits historiques.

Étant donné que les énoncés et les renseignements prospectifs se rapportent à des événements futurs ou au rendement futur et reflètent les attentes ou les croyances actuelles concernant des événements futurs, ils sont habituellement identifiés par l'emploi de termes comme « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « s'attendre à », « futur », « avoir l'intention de », « probable », « planifier », « chercher à », « devoir », « stratégie » ou la forme négative de ces termes, ou d'autres variations de ceux-ci laissant entendre la possibilité de résultats futurs ou indiquant des énoncés concernant des perspectives. Tous ces énoncés constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

De par leur nature, les énoncés prospectifs obligent CAE à poser des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes inhérents liés aux activités de CAE, lesquels pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats escomptés dans les énoncés prospectifs. Bien que ces énoncés soient fondés sur les attentes et les hypothèses de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les faits attendus dans l'avenir, ainsi que sur d'autres facteurs que CAE juge raisonnables et appropriés dans les circonstances, le lecteur est avisé de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisqu'ils risquent de ne pas être exacts. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent les attentes de CAE en date du 11 mai 2026 et, par conséquent, peuvent changer après cette date. Sauf dans la mesure prévue par la loi, CAE rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs. L'information et les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont expressément visés par la présente mise en garde. Ces énoncés sont fondés sur l'information dont CAE disposait en date du présent communiqué. Bien que CAE soit d'avis que cette information constitue un fondement raisonnable à ces énoncés, elle peut être limitée ou incomplète. Ces énoncés ne doivent pas être interprétés comme le reflet d'une enquête exhaustive sur la totalité de l'information pertinente ou d'un examen de toute cette information. Ces énoncés sont intrinsèquement incertains, et les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés.

Hypothèses importantes

Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué sont basés sur certaines hypothèses, y compris, sans s'y limiter : la capacité de CAE de mener et de conclure l'examen des options stratégiques dans les délais prévus, la volonté de contreparties éventuelles de participer à des discussions concernant une transaction potentielle, les avantages anticipés de l'examen des options stratégiques sur les activités de CAE, la conjoncture de marché et les conditions géopolitiques en vigueur (y compris l'évolution rapide du contexte commercial et des tarifs douaniers), la capacité d'obtenir les approbations réglementaires et autres nécessaires dans le cadre de toute transaction éventuelle en temps opportun et selon des conditions acceptables pour CAE, la stabilité des taux de change, l'accès aux ressources en capital attendues dans les délais prévus, l'absence de répercussions importantes d'ordre financier, opérationnel ou concurrentiel découlant de modifications de la réglementation touchant les activités de CAE, ainsi que la capacité de CAE à conserver ses contrats et à en obtenir de nouveaux.

Risques importants

Les risques importants, qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-tendus dans les énoncés prospectifs, comprennent les risques liés à l'examen stratégique, comme le fait que l'examen pourrait ne pas mener à une transaction si celle-ci n'est pas souhaitable, ou que toute transaction qui en résulterait pourrait ne pas être conclue à des conditions favorables, ou pas du tout, l'incapacité d'obtenir les approbations réglementaires ou autres nécessaires, ainsi que l'incidence de l'annonce sur les activités de CAE. Les lecteurs sont avisés que les risques énoncés pourraient avoir des effets nuisibles importants sur les énoncés prospectifs de CAE. CAE souligne que la liste des facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir des répercussions défavorables sur ses résultats.

Pour de plus amples renseignements sur les hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué et sur les risques et incertitudes liés aux activités de CAE, veuillez vous reporter au rapport de gestion de CAE pour l'exercice clos le 31 mars 2025 et au rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, disponibles sur le site Web de CAE (www.cae.com), sur SEDAR+ (www.SEDARplus.ca) et sur EDGAR (www.sec.gov).

À propos de Flightscape - Propulsée par CAE

Flightscape - Propulsée par CAE est une plateforme SaaS infonuagique qui soutient les opérations aériennes grâce à des solutions avancées de planification, de contrôle des opérations et d'aide à la prise de décision. Flightscape a gagné la confiance des plus grandes compagnies aériennes du monde et est soutenue par une équipe de plus de 600 professionnels en Amérique, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, consultez le site (www.flightscape.com).

À propos de CAE

CAE existe dans le but de rendre le monde plus sécuritaire. Nos solutions de pointe en matière de formation, de simulation et de soutien opérationnel critique préparent les professionnels de l'aviation et les forces de défense en vue des moments qui comptent le plus. Chaque jour, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants d'avions d'affaires, et au personnel de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec quelque 240 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. Depuis près de 80 ans, CAE est à l'avant-garde de l'innovation, cherchant constamment à être une référence en atteignant l'excellence en matière de simulateurs de vol haute fidélité et de solutions de formation, tout en intégrant la durabilité au cœur de tout ce que nous faisons. En exploitant la technologie et en améliorant la performance humaine, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour faire progresser la sécurité et la préparation aux missions, aujourd'hui comme demain.

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Relations avec les médias :

Samantha Golinski, vice-présidente principale, Communications

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Andrew Arnovitz, chef de la stratégie

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SOURCE CAE inc.