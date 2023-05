FORT NOVOSEL, Ala., le 30 mai 2023 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) : CAE a annoncé aujourd'hui que CAE Défense et sécurité a obtenu un contrat de la part de General Dynamics Information Technology (GDIT) pour soutenir les services de soutien à la formation de l'école d'aviation (FSTSS) à Fort Novosel (anciennement Fort Rucker), Alabama.

Le contrat, d'une valeur de 455 millions de dollars, s'inscrit dans le cadre de l'attribution récente de 1,7 milliards de dollars, annoncée par le Program Executive Office for Simulation, Training and Instrumentation (PEO STRI) de l'U.S. Army pour les capacités dans le domaine de la simulation et les services de soutien à la formation, afin de préparer le niveau d'entrée initial et le cycle supérieur de la formation d'entraînement au vol sur aéronef à voilure rotative à Fort Novosel.

Selon les modalités du contrat de 12 ans, CAE construira des nouveaux simulateurs de vol (FFS) pour les plateformes CH-47F et UH-60M afin de répondre aux exigences du U.S. Army Aviation Center of Excellence en matière de services de simulation d'aéronefs à voilure tournante. En plus des nouveaux dispositifs d'entraînement, CAE mettra également en œuvre des configurations logicielles CH-47F et UH-60M pour des dispositifs d'entraînement collectif reconfigurables.

Situé à l'U.S Army Aviation Center of Excellence (USAACE), le programme FSTSS représente le plus important programme de formation de la simulation sur hélicoptère au monde. Il remplace l'ancien programme Flight School XXI (FSXXI), qui a pris en charge la simulation et la formation pendant près de vingt ans. Le programme FSXXI forme chaque année environ 3 900 aviateurs militaires, en amenant les pilotes, les équipages et les unités du programme Initial Entry Rotary Wing (IERW) et du niveau supérieur à un niveau de compétence plus élevé.

« Le succès éprouvé de la formation de l'U.S. Army à notre centre de formation de Dothan pour les aviateurs sur appareils à voilure fixe et l'expertise fournie par la Flight School XXI et les services de formation avancée au pilotage d'hélicoptères à Fort Novosel permettent à CAE d'élargir ses solutions d'entraînement de confiance avec le programme FSTSS », a déclaré Daniel Gelston, président de groupe, CAE Défense et sécurité. « C'est un honneur pour nous d'offrir une formation et une simulation à tous les pilotes militaires des aéronefs à voilure fixe et des aéronefs à voilure tournante, afin d'améliorer la préparation aux missions de nos futurs aviateurs. »

