MONTRÉAL, le 1er oct. 2024 /CNW/ - CAE a annoncé avoir signé un contrat de sous-traitance de 25 ans de SkyAlyne, d'une valeur d'environ 1,7 milliard $, afin de fournir à l'Aviation royale canadienne (ARC) une formation au pilotage moderne et à la fine pointe de la technologie. SkyAlyne est une coentreprise entre CAE et KF Aerospace.

En tant que principal sous-traitant du Programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FAcT), CAE fournira tout au long de la durée du contrat, une formation complète au personnel navigant, incluant des entraînements en vol, des simulations et de l'instruction en classe. Cette initiative renforcera la présence de longue date de CAE à la 15e Escadre Moose Jaw, où CAE gère actuellement le programme d'entraînement en vol de l'OTAN au Canada (NFTC).

En vertu de ce contrat de sous-traitance, CAE élaborera et fournira initialement une gamme de simulateurs et de dispositifs de formation qui seront installés à Moose Jaw (Saskatchewan) et à Southport (Manitoba), pour les diverses flottes d'aéronefs achetées pour l'ARC dans le cadre du programme FAcT. Ces dispositifs d'entraînement devraient être livrés au cours des cinq prochaines années.

En plus de ce contrat initial de sous-traitance d'environ 1,7 milliard $, CAE devrait également signer une commande complémentaire à court terme portant sur des services de soutien liés à la maintenance.

« Le programme FAcT inaugure une nouvelle ère dans la formation des équipages militaires canadiens, et CAE est fière d'offrir des produits et des services de pointe qui permettront la recapitalisation du système d'entraînement la plus complète jamais entreprise par l'ARC », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Depuis plus de 75 ans, CAE place l'état de préparation et la sécurité des pilotes et des militaires au premier plan de sa formation et de son développement de simulations. Avec le programme FAcT, notre priorité consistera à veiller à ce que l'ARC dispose de la profondeur et de l'avantage technique dont elle a besoin pour soutenir l'état de préparation à la mission de la prochaine génération de personnel militaire du Canada.

SkyAlyne réunit d'importantes entreprises canadiennes dans les domaines de l'aviation civile et de la défense, CAE et KF Aerospace, dans le cadre d'une coentreprise conçue pour fournir à l'ARC des opérations de formation clés en main offertes par un seul fournisseur. Le partenariat combine l'expertise des programmes de formation des pilotes de l'ARC couronnés de succès des deux organisations, tout en élargissant les capacités de formation pour les officiers de systèmes de combat aérien (ACSO) et les opérateurs de détecteurs électroniques aéroportés (AES Op) dans le cadre d'un modèle d'école unique innovant et rentable pour l'entraînement des équipages.

« Étant donné que le monde dans lequel on vit continue d'évoluer, l'ARC a besoin des équipages les mieux formés qui peuvent exceller dans des environnements mondiaux difficiles et dynamiques. Avec des partenaires comme CAE, SkyAlyne fournit à l'ARC un système d'entraînement de calibre mondial qui établira un nouveau standard », a expliqué Kevin Lemke, directeur général de SkyAlyne. « L'équipe qui soutient SkyAlyne englobe des chefs de file d'un océan à l'autre ainsi que le personnel de CAE qui sont parmi les meilleurs au monde. L'apport de CAE au programme FAcT sera immense. »

Depuis près d'un quart de siècle, CAE offre la meilleure formation au pilotage de sa catégorie, en laquelle l'ARC a confiance, à la 15e Escadre Moose Jaw dans le cadre du programme NFTC. CAE est fière de perpétuer cet héritage d'excellence et de participer à la prestation globale du programme transformateur FAcT en tant que principal partenaire de l'entraînement militaire au Canada.

À propos de CAE



CAE fournit aux personnes occupant des postes cruciaux l'expertise et les solutions nécessaires pour créer un monde plus sécuritaire. À titre d'entreprise de haute technologie, nous numérisons le monde physique et déployons des solutions logicielles de simulation pour la formation et le soutien opérationnel critique. Nous permettons surtout aux pilotes, au personnel navigant, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux opérateurs d'aviation d'affaires et aux forces de défense et sécurité de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes quand les enjeux sont importants. Regroupant environ 13 000 employés dans plus de 240 sites et centres de formation dans plus de 40 pays, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol et de mission de très haute fidélité, et de programmes de formation personnalisés et assistés par des technologies médicales. Nous intégrons la durabilité dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui et demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts pour les moments qui comptent.

À propos de SkyAlyne : L'avenir de la formation des équipages

SkyAlyne est le fournisseur du programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FAcT) pour l'Aviation royale canadienne. SkyAlyne est une équipe composée d'experts dans les domaines de la défense, de la formation, de la simulation et de l'industrie aéronautique provenant des quatre coins du Canada, et qui s'efforce de préparer la prochaine génération de pilotes et de membres d'équipage de l'ARC. La coentreprise SkyAlyne a été formée en 2018 à titre de partenariat entre CAE et KF Aerospace, deux chefs de file canadiens dans les domaines de l'aviation, de la formation et de la défense. Le partenariat a été mis en place pour répondre conjointement à l'appel d'offre du programme FAcT du gouvernement du Canada. En 2023, la coentreprise SkyAlyne a été nommée comme étant le soumissionnaire privilégié, et en 2024, elle a officiellement remporté le contrat pour exécuter le programme FAcT. Site Web

À propos du Programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FAcT)

Le programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FacT) combine l'entraînement des pilotes et des équipages de l'Aviation royale canadienne (ARC). Site Web

