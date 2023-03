MONTRÉAL, le 8 mars 2023 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - En cette Journée internationale des femmes, CAE est fière d'annoncer qu'elle a obtenu la certification Parité de niveau Or de l'organisme La Gouvernance au Féminin qui a pour mission de soutenir les femmes dans leur avancement de carrière, le développement de leur leadership et leurs ambitions de siéger à des conseils d'administration.

« La diversité, l'équité et l'inclusion font partie intégrante des valeurs et de la stratégie de CAE », affirme Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Nous sommes fiers de cette reconnaissance du travail accompli pour bâtir une entreprise plus ouverte, plus progressiste et centrée sur les personnes, et pour améliorer l'accès des femmes et des groupes sous-représentés aux postes d'influence et de direction. »

À CAE, les femmes peuvent s'épanouir en comptant sur le soutien constant des groupes de ressources pour les employés (GRE) internes et sur des initiatives telles que le Réseau des femmes professionnelles et LIFT (femmes dans les domaines de l'aviation et de la technologie). En s'efforçant d'éliminer les obstacles, ces groupes encouragent la promotion des femmes au sein de l'entreprise et soutiennent leurs réussites individuelles. Les femmes de CAE ont également accès à des programmes de développement tels que AUDACE et L'Effet A, qui visent à outiller, à connecter et à inspirer les femmes afin qu'elles développent leur leadership et prennent leur carrière en main.

« À CAE, nous créons un milieu de travail dans lequel tous les employés peuvent s'épanouir en se sentant acceptés, inclus et appréciés pour qui ils sont », a déclaré Pascale Alpha, cheffe de la direction de la Diversité, de l'Équité et de l'Inclusion à CAE, qui a récemment été nommée parmi les 10 meilleurs leaders en matière de diversité et d'inclusion au Canada par le magazine Manage HR.

CAE s'est engagée à favoriser l'équité entre les genres au sein de l'entreprise et dans l'ensemble de l'industrie aéronautique. Aujourd'hui, les femmes ne représentent que 5 % des pilotes et CAE pose de nombreux gestes pour contribuer à augmenter ce chiffre en inspirant la prochaine génération de femmes pilotes. Le programme CAE Femmes pilotes aux commandes fait appel à des partenaires du secteur de l'aviation pour offrir une variété de bourses d'études qui aident à couvrir le coût de la formation. Au cours des deux dernières années, CAE s'est engagée à verser 126 350 $ en bourses d'études pour aider les femmes et les Autochtones à faire carrière dans l'aviation et le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM). Voilà des exemples concrets des mesures que CAE prend pour répondre à la demande de plus de 25 000 nouveaux pilotes chaque année.

Au cours des derniers mois, CAE a également été reconnue par le magazine Forbes comme l'une des meilleures entreprises du monde pour les femmes. Elle a en outre récemment figuré dans l'indice Bloomberg sur l'égalité des genres pour la cinquième année consécutive, et a été reconnue comme l'une des meilleures entreprises pour les femmes dans les technologies aéronautiques émergentes par Women And Drones.

Apprenez-en davantage sur la vision et les initiatives de CAE en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Vous souhaitez faire partie de notre équipe? Découvrez les possibilités de carrière à CAE et posez votre candidature ici.

À propos de CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute fidélité possible, et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au cœur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale d'entreprise pour l'exercice 2022.

Suivez-nous sur Twitter: @CAE_Inc

Facebook: www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn: www.linkedin.com/company/cae

Hashtags: #CAE; #CAEpilot

SOURCE CAE INC.

Renseignements: Personnes-ressources: Médias, Samantha Golinski, Vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, 514-341-2000 ext 7939, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Andrew Arnovitz, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise, +1-514-734-5760, [email protected]