MONTRÉAL, le 27 mai 2024 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu l'approbation réglementaire pour son offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités annoncée précédemment (« Offre »), visant l'achat, à des fins d'annulation, de jusqu'à 15 932 187 actions ordinaires du 30 mai 2024 au 29 mai 2025.

Le nombre maximal d'actions ordinaires pouvant faire l'objet d'un rachat aux termes de ce programme représente environ cinq pour cent (5 %) des actions ordinaires émises et en circulation de CAE. Le nombre réel d'actions ordinaires achetées dans le cadre de l'Offre, le moment des achats et le prix auquel les actions ordinaires sont achetées dépendront du pouvoir discrétionnaire de la direction en fonction de facteurs tels que les conditions du marché.

Les rachats dans le cadre de l'Offre seront effectués par l'entremise des installations de la Bourse de Toronto (« TSX ») conformément aux politiques applicables de la TSX ou des installations de la Bourse de New York (« NYSE ») conformément aux règles et politiques applicables de la NYSE et aux lois américaines, ou de toute autre manière autorisée par les règles boursières et les lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris par l'entremise de plateformes de négociation alternatives canadiennes et américaines et d'achats de blocs hors bourse négociés de gré à gré. Dans le cas d'achats de blocs hors bourse, les achats se feront à un prix inférieur au cours du marché, conformément et sous réserve des conditions de l'ordonnance de dispense applicable.

RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (« RBC ») a accepté d'agir en tant que courtier désigné de la société pour effectuer des achats d'actions ordinaires dans le cadre de l'Offre. CAE a également conclu un régime d'achat automatique d'actions (« RAAA ») avec RBC, qui lui permet d'acheter des actions ordinaires dans le cadre de l'Offre lorsque la société ne serait normalement pas autorisée à acheter des actions en raison de restrictions réglementaires et de périodes d'interdiction d'opérations habituelles qu'elle s'est elle-même imposées. Avant d'entrer dans une période d'interdiction, CAE peut, sans y être obligée, demander à RBC d'effectuer des achats dans le cadre de l'Offre au cours de cette période, en fonction des paramètres fixés par CAE conformément au RAAA, aux règles de la TSX et aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les achats effectués dans le cadre du RAAA sont inclus dans le calcul du nombre d'actions ordinaires achetées dans le cadre de l'Offre. Le RAAA a été préautorisé par la TSX et sera mis en œuvre et entrera en vigueur le 3 juin 2024. Le prix que CAE paiera pour toute action ordinaire sera le prix du marché au moment de l'acquisition, plus les frais de courtage. Toutes les actions ordinaires achetées dans le cadre de l'Offre seront annulées.

Au cours de la période visée par l'Offre, CAE n'a pas l'intention d'acheter d'actions ordinaires autrement que par le biais de transactions sur le marché libre ou par d'autres moyens permis ou approuvés par les autorités réglementaires en matière de valeur mobilière applicables.

Le volume quotidien moyen des opérations sur les actions ordinaires de CAE par l'entremise des installations de la TSX au cours des six derniers mois civils complets était de 605 257. Par conséquent, conformément aux règles et politiques de la TSX, CAE a le droit d'acheter, à chaque jour de bourse donné, jusqu'à 25 % du volume quotidien des opérations, soit 151 314 actions ordinaires, au cours des 12 prochains mois de la période d'offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités. Une fois par semaine, CAE peut également racheter, au-delà de la limite quotidienne de rachat, un bloc d'actions ordinaires qui n'est pas détenu par les initiés de la société pouvant dépasser la limite quotidienne établie, conformément aux règles de la TSX.

En date du 16 mai 2024, CAE comptait 318 643 758 actions ordinaires émises et en circulation. CAE n'a racheté aucune de ses actions ordinaires au cours des douze derniers mois.

L'Offre fait partie de la stratégie d'allocation du capital de CAE. Le conseil d'administration de CAE estime que tout achat effectué dans le cadre de l'Offre sera dans le meilleur intérêt de CAE et que ces achats constitueront une utilisation souhaitable des fonds qui devrait renforcer la valeur pour les actionnaires.

