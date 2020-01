CAE nomme Todd Probert au titre de président de groupe, Défense et sécurité

MONTRÉAL et WASHINGTON, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) -- CAE est heureuse d'annoncer la nomination de Todd Probert en tant que président de groupe, Défense et sécurité à compter du 27 janvier 2020. Il travaillera à Washington, DC et succède à Gene Colabatistto, qui a pris sa retraite de CAE en décembre 2019.

Todd Probert nommé président de groupe, CAE Défense et sécurité (Groupe CNW/CAE INC.)

« Je suis très heureux d'accueillir Todd Probert au sein de l'équipe de direction de CAE en tant que nouveau président de la division Défense et sécurité. Il est un dirigeant d'entreprise à l'esprit stratégique détenant un bon équilibre d'expérience technique, internationale et axée sur les affaires dans les domaines de la défense et de la technologie », affirme Marc Parent, président et chef de la direction à CAE. « Les compétences et l'expérience de Todd sont parfaitement alignées avec l'accent que met CAE sur l'innovation numérique et sa vision à long terme d'être le partenaire de choix en matière de formation. La capacité de M. Probert à soutenir la croissance de nos activités et à établir des partenariats stratégiques apportera beaucoup de valeur à notre entreprise et à nos clients du secteur de la défense. »

Au cours des dix dernières années, M. Probert travaillait à Raytheon, la quatrième entreprise en importance dans le secteur de la défense. Plus récemment, il dirigeait la division Command, Control, Space & Intelligence, faisant partie du segment Intelligence, Information and Services de Raytheon. Dans le cadre de ces fonctions, il a mené à bien l'usage de pratiques de développement de logiciels commerciaux et d'intelligence artificielle au sein de Raytheon pour les clients des communautés militaire et du renseignement, en plus d'avoir établi des relations stratégiques avec des entreprises de Silicon Valley. Il a également effectué un mandat en tant que vice-président de la ligne de produits Mission Support & Modernization à Raytheon, au cours duquel il a stimulé la croissance soutenue de la division. Il a mis sur pied des partenariats novateurs avec des sociétés technologiques de premier rang afin de réformer les délais de développement et les capacités de livraison pour le U.S. Department of Defense dans des domaines tels que les architectures ouvertes, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Il a aussi occupé les fonctions de vice-président de l'Ingénierie et de la technologie dans le cadre desquelles il effectuait la gestion du personnel de l'ingénierie de la division Intelligence, Information and Services de Raytheon.

Avant de travailler à Raytheon, M. Probert a travaillé à Honeywell Technology Solutions, Inc. (HTSI) et y a occupé diverses fonctions dans les équipes de stratégie et développement des affaires, de planification et exploitation, de fusions et acquisitions, ainsi qu'à titre de directeur principal de la technologie. Avant cela, il a travaillé à ANSER, où il a dirigé la division Space Technology.

En 2019, M. Probert a été nommé dans le top 10 des dirigeants prometteurs (Executives to Watch) du Département de la défense (É.-U.) par le WashingtonExec, grâce à ses réalisations dans le domaine des affaires, son incidence sur la communauté de la défense et sa vision pour l'avenir. En 2019, il a également reçu le prix Aviation Week Program Excellence dans la catégorie OEM Sustainment.

M. Probert détient une maîtrise en génie aéronautique et astronautique de l'université de Purdue, où il a été nommé Outstanding Aerospace Engineer de l'année en 2017. Il est également détenteur d'un baccalauréat en génie aéronautique de l'université du Michigan.

À propos de CAE

La division Défense et sécurité de CAE aide ses clients à atteindre et à maintenir le meilleur état de préparation des missions qui soit. Nous sommes un intégrateur de systèmes de formation de classe mondiale qui offre un vaste éventail de centres et de services de formation et de produits de simulation dans les segments de marché des forces aériennes, des forces terrestres, des forces navales et de la sécurité publique. Nous desservons des clients mondiaux dans les domaines de la défense et de la sécurité par l'intermédiaire de nos opérations régionales au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique ainsi qu'en Asie-Pacifique, qui tirent profit de la gamme complète de capacités, de technologies et de solutions de CAE.

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 10 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. https://www.cae.com/fr

