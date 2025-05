ATHÈNES, Grèce, le 6 mai 2025 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui avoir dévoilé le nouveau nom et la nouvelle identité visuelle de sa gamme de solutions pour les opérations aériennes, Flightscape - Propulsée par CAE. Flightscape est une plateforme axée sur les données pour les compagnies aériennes qui fournit des informations en temps réel pour améliorer le rendement opérationnel. Avec Flightscape, CAE inaugure une nouvelle ère en matière d'intelligence opérationnelle, permettant à toutes les parties prenantes du centre de contrôle des opérations (CCO) de prévenir les perturbations et de s'adapter en toute transparence lorsque des défis surviennent, afin d'optimiser les opérations et les coûts, même dans les situations les plus complexes et les plus urgentes.

« Flightscape est la plateforme décisionnelle ultime pour les compagnies aériennes, propulsée par CAE. Dans un environnement opérationnel dynamique, les compagnies aériennes doivent saisir toutes les occasions d'améliorer leur rendement, de réduire leurs coûts et d'optimiser leurs ressources tout en améliorant l'expérience des passagers », a déclaré Pascal Grenier, président de division, Flightscape, Solutions pour les opérations aériennes. « Flightscape fournit des informations en temps réel qui permettent aux compagnies aériennes de s'adapter à des conditions en constante évolution. Nous reconnaissons que nos clients n'achètent pas seulement une solution, ils choisissent un partenaire à long terme et notre objectif avec Flightscape est de veiller à ce que nos partenaires aériens disposent de solutions avancées pour optimiser leurs opérations ».

Flightscape est le prochain chapitre de la plateforme de gestion des opérations de CAE. Depuis son entrée sur le marché des opérations aériennes il y a trois ans, CAE a transformé son activité et a placé les clients au cœur de toutes ses actions. L'entreprise a investi de manière significative dans ses solutions et a développé son offre CCO pour les compagnies aériennes en une plateforme modulaire et unifiée capable de s'adapter aux besoins évolutifs. Elle a également renforcé son processus de mise en œuvre et son service à la clientèle à l'échelle mondiale pour assurer le succès à long terme de ses partenaires aériens, y compris la compagnie régionale française HOP!, où la solution Operations Control de Flightscape a été mise en œuvre avec succès plus tôt cette année.

« La mise en œuvre de notre premier module, la solution Operations Control de Flightscape, a eu lieu au cours du premier trimestre de cette année. Nous ne pourrions être plus satisfaits des résultats de cette mise en œuvre personnalisée », a déclaré Eric Chaumette, chef des technologies de l'information de HOP!. Deux autres modules, Crew Manager et Crew Planner, devraient être mis en service à la fin de 2025, un processus supervisé par une équipe d'intégration dédiée. « Cela représente une transformation technologique pour nous, car nous utilisions d'anciens systèmes hébergés localement. En passant à la solution infonuagique de Flightscape, qui est continuellement mise à jour, nous sommes convaincus que ce nouveau système nous permet d'être plus rentables, réactifs et proactifs à l'avenir, tout en maintenant un niveau élevé d'expérience passager ».

Construit sur une architecture modulaire, Flightscape permet aux compagnies aériennes de déployer les solutions dont elles ont besoin pour le contrôle des opérations (Operations Control), la gestion de l'équipage (Crew Manager), la gestion des vols (Flight Manager), la gestion des aéroports (Airport Manager) et la gestion des services en vol (In-Flight Manager). Le tableau de tâches unifié de Flightscape intègre les données de plusieurs systèmes CCO pour simplifier la prise de décisions importantes et augmenter l'efficacité opérationnelle dans les situations critiques en termes de temps.

Offert comme logiciel en tant que service (SaaS) infonuagique, la gamme Flightscape offre une solution plus agile, rentable et durable que les logiciels sur place, garantissant un accès continu aux dernières fonctionnalités, mises à jour de sécurité et conformité réglementaire sans intervention manuelle. Le système s'intègre facilement aux outils existants par l'entremise d'API sécurisées, et son architecture s'adapte aux technologies évolutives, en faisant un investissement à long terme et à faible risque pour les opérations aériennes modernes.

À propos de HOP!

HOP! est détenue à 100 % par AIR FRANCE. La compagnie fournit des heures de vol en ACMI pour le compte d'Air France et propose plus de 60 destinations en France et en Europe. Les vols, principalement à destination et en provenance des pôles de Roissy-CDG et de Lyon, opèrent régulièrement à des horaires adaptés aux voyageurs d'affaires et aux clients de loisirs. La division Maintenance et ingénierie de HOP! assure l'ensemble de la maintenance de la flotte de la compagnie aérienne grâce à l'expertise acquise au cours de plus de 20 ans de travail sur les aéronefs régionaux. Il propose des services d'ingénierie, de maintenance de base et d'inspections de maintenance majeure à d'autres compagnies aériennes exploitant des aéronefs régionaux. HOP!, qui a reçu les agréments des parties CAMO, 21-J, 147 et 145, exploite également un centre de formation de techniciens d'entretien d'aéronefs à Clermont-Ferrand.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux compagnies aériennes, et aux forces de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans environ 240 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute-fidélité possible ainsi que de programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel mondial d'activités et de développement durable EX24.

Suivez-nous sur X/Twitter : @CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

Personnes-ressources à CAE :

Médias :

Samantha Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales

+1-438-805-5856, [email protected]

Relations avec les investisseurs :

Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion des risques d'entreprise

+1-514-734-5760, [email protected]

Presse spécialisée :

Jessica Shergill, directrice, Marketing intégré

+1-514-264-9672, [email protected]

SOURCE CAE inc.