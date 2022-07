CAE prévoit convertir les deux tiers de sa flotte d'avions d'entraînement Piper Archer® et élaborer un programme de formation des nouveaux pilotes à l'exploitation des avions électriques. CAE réunit des chefs de file de l'industrie du Canada, des États-Unis et de l'Europe pour mettre au point un appareil qui réduira les émissions de carbone et les niveaux de bruit dans ses écoles de pilotage partout dans le monde, tout en formant les futurs pilotes à l'utilisation des avions électriques.

CAE et Piper Aircraft ont l'intention de travailler ensemble sur une trousse de conversion électrique pour des tiers, ainsi que sur les services de formation et de soutien nécessaires à l'exploitation des avions électriques Piper Archer®.

Les dirigeants de CAE et de Piper Aircraft, et les partenaires dans le projet se sont joints à l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada ainsi qu'à Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, pour l'annonce.

« Piper Aircraft est un partenaire de confiance de longue date de nos activités de formation au pilotage, et nous sommes très heureux qu'ils se joignent à nous dans cette étape importante vers l'avenir de l'aviation durable », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE.

« Le développement de cette technologie est une première pour CAE. En tant que puissance en ingénierie et l'un des plus importants exploitants d'avions Piper Archer®, CAE est particulièrement bien placée pour faire du vol électrique une réalité dans nos écoles de pilotage et au-delà. Le partenariat de CAE avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec pour l'investissement dans la R-D nous a permis d'avoir une vision audacieuse de l'avenir et de préparer notre avion électrique pour le décollage », a ajouté M. Parent.

« Piper Aircraft est enthousiaste à l'idée d'appuyer CAE dans le développement d'une trousse de conversion électrique des avions Piper Archer® », a déclaré John Calcagno, président et chef de la direction de Piper Aircraft. « Avec 28 000 avions en service dans le monde, le PA-28 est la plateforme idéale pour les programmes d'entraînement en vol et les programmes de formation des pilotes professionnels comme ceux de CAE. Piper Aircraft se concentre sur l'engagement de l'aviation envers la réduction des gaz à effet de serre et, à ce titre, nous sommes impatients de collaborer avec CAE sur l'intégration d'un système de propulsion électrique pour le Piper Archer®.

Blocs de batteries H55

Le système de batteries sera fourni par la société suisse H55. H55 est l'un des principaux fournisseurs de batteries et de systèmes de propulsion dans le domaine aéronautique, qui cumule des années d'expérience fructueuse en matière de vol électrique, notamment la technologie utilisée dans tous les avions Solar Impulse. Outre le développement de technologies de propulsion propres, de blocs de batteries et de solutions de gestion de l'énergie pour les nouveaux avions, H55 est également active dans la transformation des modèles existants. La voie vers l'aviation propre ne sera qu'accélérée par le fait que ce projet associe H55 à une entreprise de technologie aéronautique de premier plan et à un avionneur expérimenté.

Moteur électrique intelligent Safran ENGINeUSTM 100

CAE s'est également engagée avec Safran Electrical & Power à embarquer le nouveau moteur électrique intelligent ENGINeUS™ 100 dans la trousse de conversion STC. L'ENGINeUS™ 100 fournit une puissance maximale de 150 kW au décollage et contient un contrôleur de moteur entièrement intégré à la machine. La gestion thermique est assurée par un système de refroidissement par air optimisé. Le nouveau moteur, fleuron de l'industrie, est aligné sur les exigences opérationnelles de CAE en matière de formation au vol. Safran Electrical & Power est un chef de file mondial des systèmes électriques pour avions. La société dispose de capacités étendues, d'un portefeuille complet et d'un large savoir-faire pour fournir à ses clients des solutions pour la propulsion électriques, hybride-électrique et l'électrification des équipements.

Grappe aérospatiale du Canada et du Québec

Le développement de la trousse de conversion électrique fait partie du Projet Résilience dans le cadre duquel CAE investit 1 milliard $ CA en innovation sur cinq ans en partenariat avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec pour développer les technologies numériques de l'avenir dans les secteurs de l'aviation et d'autres secteurs connexes. CAE s'appuiera sur le savoir-faire de la grappe aérospatiale du Canada et collaborera et développera des solutions technologiques conjointement avec les fabricants OEM, les petites et moyennes entreprises, les établissements d'enseignement postsecondaire, et les centres de recherche des quatre coins du Québec et du Canada.

« Le Canada est un chef de file mondial en ce qui concerne l'innovation requise pour l'économie à faibles émissions de carbone. Grâce au soutien récent de notre gouvernement à CAE, non seulement nous verrons 700 nouveaux emplois au Canada, mais l'annonce d'aujourd'hui signifie que nous verrons des technologies aéronautiques vertes et propres qui seront utilisées partout dans le monde », a déclaré l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

« CAE comprend que l'industrie aérospatiale doit prendre le virage de la réduction de son empreinte environnementale grâce aux nouvelles technologies. C'est le type de projet que nous avons l'intention de soutenir afin qu'ils puissent développer des solutions novatrices qui rendront le transport aérien plus électrique », a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

L'engagement de CAE envers la carboneutralité

En 2020, CAE est devenue la première entreprise aéronautique canadienne à devenir carboneutre, et à compenser ses émissions directes de GES (portée 1), ses émissions indirectes de GES générées par l'électricité (portée 2) et ses émissions partielles liées aux voyages d'affaires en avion (portée 3) dans le but de réduire davantage son empreinte carbone globale. Lorsqu'ils entreront en service, les avions électriques Piper Archer réduiront la consommation en carburant -- émissions de portée 1. CAE s'engage à être un chef de file du développement durable en développant des technologies aéronautiques écologiques et des initiatives à l'échelle de l'entreprise, y compris l'utilisation d'énergie renouvelable à 100 % pour la consommation électrique de ses établissements partout dans le monde.

Pour en savoir plus sur l'engagement de CAE en matière de responsabilité sociale, consultez le rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale pour l'EX22.

À propos de CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute fidélité possible, de mannequins chirurgicaux et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au cœur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus. www.cae.com

