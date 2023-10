En réponse à la nécessité de former 74 000 techniciens de maintenance d'avions d'affaires au cours des 10 prochaines années

Deux cheminements distincts : spécialiste et gestionnaire de personnel en formation à la maintenance

Trois niveaux de réussite - Certifié, Avancé et Maître

LAS VEGAS, le 17 oct. 2023 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui au salon NBAA Business Aviation Conference and Exhibition le lancement de son programme innovateur de maître technicien pour les organisations et les personnes qui cherchent à atteindre les normes les plus élevées d'excellence technique et de professionnalisme dans le domaine de la maintenance des avions d'affaires. Le nouveau programme s'appuie sur les programmes précédents de maîtres techniciens de CAE en offrant aux techniciens la possibilité d'améliorer leurs aptitudes et leurs compétences en suivant deux cheminements distincts : spécialiste et gestionnaire de personnel.

Le nouveau programme de maître technicien répond à la nécessité d'une certification indépendante des compétences techniques et de leadership, alors que l'industrie fait face à une demande sans précédent de techniciens de maintenance. Dans son rapport Prévisions en matière de talents en aviation 2023, CAE prévoit que l'ensemble de l'industrie aura besoin de 402 000 nouveaux techniciens de maintenance au cours des 10 prochaines années, dont 74 000 dans le secteur de l'aviation d'affaires.

« Le programme de maître technicien de CAE offre aux techniciens deux cheminements structurés pour développer leurs compétences et progresser dans leur carrière, en reconnaissant le développement des compétences, et non seulement les activités de formation propres aux appareils, pour les rapprocher de leur objectif de carrière, », a déclaré Alexandre Prévost, président de division, Formation pour l'aviation d'affaires et Formation sur hélicoptère à CAE. « Alors qu'une grande partie des techniciens actuels approchent de l'âge de la retraite, le programme de maître technicien répond au besoin de former la prochaine génération de professionnels et de s'assurer qu'ils possèdent les compétences et les connaissances nécessaires pour que l'industrie puisse continuer à voler en toute sécurité ».

Le nouveau programme permet aux apprenants d'accéder à un large éventail de formations et de cours de perfectionnement pour améliorer leurs compétences, ainsi qu'à de nombreuses options pour devenir maître technicien, y compris le cheminement destiné aux spécialistes ou celui destiné aux gestionnaires de personnel. Avec trois niveaux de réussite (Certifié, Avancé et Maître), les apprenants peuvent atteindre le statut de maître technicien en moins de temps qu'avec les programmes de développement de carrière précédents pour maîtres techniciens.

