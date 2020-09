« CAE bâtit une solide communauté de pilotes sur Airside et fournit les renseignements et les outils nécessaires pour traverser cette période difficile », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile à CAE. Avec la plateforme Airside, CAE renforce son engagement envers la sécurité et l'excellence à l'aide de ressources qui permettront aux pilotes d'affiner leurs compétences, de rester connectés à l'industrie et d'en sortir mieux préparés pour poursuivre leur rêve de voler. L'équipe numérique de CAE continuera à améliorer Airside à mesure que nous développons notre éventail de produits numériques et que nous offrons à l'industrie de l'aviation civile une expérience exceptionnelle en matière de formation des pilotes. »

Avec son Créateur de CV, sa section Carrières, ses articles, sa baladodiffusion et bien plus encore, la plateforme Airside est conçue pour aider les pilotes à améliorer leurs compétences et à faire progresser leur carrière dans un environnement communautaire où ils disposent de ressources et du soutien nécessaire pour les aider à réussir. En plus de relier les compétences et les occasions de carrière pour les pilotes professionnels, Airside sollicite un retour d'information constant à l'aide de sondages afin d'assurer la création d'un contenu pertinent pour la plateforme.

Pour plus de renseignements sur la nouvelle plateforme numérique de CAE, visitez le site airside.aero.

#Airside #AirsideparCAE

Liens vers les principaux contenus et outils (en anglais)

Formation :

Carrière

Mode de vie

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

Suivez-nous sur Twitter : CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

SOURCE CAE INC.

Renseignements: Personnes-ressources à CAE : Médias : Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, +1-514-340-5536, [email protected] ; Presse spécialisée : Nathalie Siphengphet, directrice, Marketing et Stratégie, Solutions de formation pour l'aviation civile, +1-514-442-8785, [email protected] ; Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, +1-514-734-5760, [email protected]

Liens connexes

http://www.cae.com/