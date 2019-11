CAE, Jazz et Seneca lancent le premier programme de formation des élèves-pilotes au Canada

Le nouveau programme de formation des élèves-pilotes entièrement canadien appelé Approche Jazz est assorti d'une lettre d'emploi conditionnelle de la compagnie aérienne.

Pour plus d'information, visitez cae.com/jazz

MONTRÉAL, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - CAE (NYSE: CAE) (TSX: CAE), Jazz Aviation (Jazz) (une filiale de Chorus Aviation Inc.), et Seneca se sont associés pour développer Approche Jazz, un programme novateur canadien visant à fournir à Jazz un bassin de copilotes qualifiés. Les élèves-pilotes recevront une lettre d'emploi de Jazz au moment de leur sélection dans le programme, ce qui leur permettra de se joindre directement à la compagnie aérienne à titre de copilotes à condition de réussir le programme. Les parties concernées ont signé une entente de partenariat de cinq ans et la première cohorte devrait commencer la formation en avril 2020.

« CAE crée plus de 1 500 nouveaux pilotes chaque année dans le cadre de plus de 30 programmes de formation d'élèves-pilotes à l'échelle mondiale, et nous sommes ravis d'ajouter un premier programme canadien de formation des élèves-pilotes à notre liste de programmes », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile chez CAE. « La demande de pilotes n'a jamais été aussi élevée. Avec plus de 300 000 pilotes nécessaires à l'échelle mondiale au cours de la prochaine décennie, CAE travaille en étroite collaboration avec les compagnies aériennes du monde entier pour mettre au point des solutions de création de pilotes. Il s'agit d'un programme unique en son genre et d'un excellent exemple de la façon dont l'industrie canadienne de l'aviation travaille en étroite collaboration pour trouver des solutions novatrices afin de relever ce défi. Nous remercions Jazz pour sa confiance, nous sommes honorés d'aider à développer son bassin de futurs pilotes et nous nous réjouissons de les former aux côtés de Seneca. »

Les pilotes de Jazz Aviation sont formés dans le réseau de CAE au Canada depuis 2003. Désormais, en vertu de cette nouvelle entente, CAE aidera Jazz, avec son partenaire Seneca, à sélectionner, former et certifier les nouveaux pilotes.

« Nous sommes très heureux de nous associer à deux organisations canadiennes exceptionnelles, CAE et Seneca, pour lancer le programme Approche Jazz », a déclaré le capitaine Steve Linthwaite, vice-président des opérations aériennes de Jazz Aviation. « Pour Jazz, cette initiative novatrice constituera une expansion de notre programme La Passerelle Jazz (Jazz APP) et offrira aux futures générations de pilotes une autre avenue pour lancer leur carrière dans l'aviation. Les racines du programme La Passerelle Jazz remontent à 2007 et l'ajout d'Approche Jazz est une étape importante dans la croissance du programme à un autre niveau. Nous travaillons avec CAE et Seneca depuis de nombreuses années et nous sommes ravis d'avoir l'occasion de nous unir pour lancer ce programme au Canada. »

« Nous sommes ravis de nous associer à CAE et à Jazz Aviation dans le cadre de cette collaboration novatrice entièrement canadienne. Le programme Approche Jazz s'appuie sur le succès de notre partenariat avec Jazz Aviation et constituera un excellent ajout à la série de formations théoriques et pratiques offertes au sein de notre école d'aviation », a déclaré Lynne McMullen, directrice des partenariats stratégiques de la Seneca School of Aviation. « Le programme Approche Jazz est une autre occasion pour Seneca d'être à l'avant-garde de la formation au pilotage au Canada. »

À propos du programme Approche Jazz

CAE, Jazz et Seneca ont élaboré en étroite collaboration le programme Approche Jazz qui présente les dernières innovations en matière de formation axée sur les compétences. Le programme Approche Jazz intègre les procédures d'utilisation normalisées et les stratégies de gestion des menaces et des erreurs de Jazz Aviation. Aux termes de ce programme, CAE procédera au recrutement, à l'évaluation et à la sélection des élèves-pilotes selon les critères définis par Jazz. Les cadets suivront la formation à la licence de pilote de ligne (ATPL) intégré pendant 18 mois à la Seneca School of Aviation à Peterborough, en Ontario. CAE fournira ensuite une qualification de type CRJ200 à CAE Toronto, en s'appuyant sur le matériel de formation novateur de CAE. Une fois le programme de formation terminé avec succès et sous réserve de certaines conditions, les premiers diplômés se joindront à Jazz Aviation à titre de copilotes d'ici la fin de 2021. Les candidatures pour le programme de formation Approche Jazz seront acceptées à partir du 1er décembre 2019. Pour plus d'informations, visitez cae.com/jazz.

À propos de Jazz Aviation

Jazz Aviation LP a une solide histoire dans le domaine de l'aviation canadienne, dont les origines remontent aux années 1930. Jazz appartient à Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). La vision de Chorus est d'offrir une aviation régionale au monde entier. En tant que plus important transporteur régional au Canada, Jazz a fait ses preuves en tant que chef de file de l'industrie et offre un service à la clientèle exceptionnel, et a su tirer parti de cette force pour offrir de la valeur à tous ses intervenants. Jazz, sous la marque Air Canada Express, exploite plus de vols et de lignes aériennes vers plus de destinations canadiennes que toute autre compagnie aérienne, et compte un effectif d'environ 5 000 professionnels, très expérimentés dans la nature complexe et difficile des opérations régionales.

À propos du programme La Passerelle Jazz

Depuis 2007, Jazz participe activement à l'élaboration du programme d'études et à la formation des futurs pilotes professionnels du Canada en participant activement aux activités des collèges d'aviation, des écoles de pilotage et des universités. En 2015, Jazz a rebaptisé ces efforts sous la bannière du programme La Passerelle Jazz. À ce jour, Jazz a annoncé des ententes entre le programme La Passerelle Jazz et 20 collèges d'aviation, écoles de pilotage, universités et organismes de l'industrie canadiens. www.flyjazz.ca/programmelapasserelle

À propos de Seneca

Combinant une formation professionnelle à des connaissances théoriques, le corps professoral spécialisé de Seneca dispense une formation polytechnique à 30 000 étudiants à temps plein et 60 000 étudiants à temps partiel. Avec des campus à Toronto, dans la région de York et à Peterborough et des partenaires en éducation partout dans le monde, Seneca offre des diplômes, certificats d'études supérieures et certificats dans plus de 300 programmes à temps plein, à temps partiel et en ligne. Les compétences de Seneca sont reconnues pour leur qualité et respectées par les employeurs. Les stages coopératifs et professionnels, les projets de recherche appliquée, les possibilités d'entrepreneuriat et la technologie de pointe font en sorte que les diplômés de Seneca sont hautement qualifiés et prêts à travailler.

En savoir plus sur Seneca.

Suivez-nous sur Twitter.

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 10 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc;

Facebook : www.facebook.com/cae.inc/

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

Note aux rédacteurs: Des photos pour accompagner ce communiqué sont disponibles à www.cae.com/multimedia-centre/photos/

SOURCE CAE INC.

Renseignements: Personnes-ressources à CAE : Médias : Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, +1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com; Presse spécialisée : Nathalie Siphengphet, directrice, Marketing et stratégie, Solutions de formation pour l'aviation civile, +1-514-442-8785, nathalie.siphengphet@cae.com; Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, +1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com; Personnes-ressources de Jazz Aviation : Manon Stuart, 902-873-5054, Halifax (Nouvelle-Écosse), manon.stuart@flyjazz.ca; Debra Williams 905-671-7769, Toronto (Ontario), debra.williams@flyjazz.ca; Personnes-ressources de Seneca : Amar Shah, spécialiste des relations avec les médias, 416-491-5050, poste 77567, media.relations@senecacollege.ca

Related Links

http://www.cae.com/