En partenariat avec le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, le projet permettra à CAE de jouer un rôle clé en rendant le transport aérien plus sécuritaire, en préparant les forces de la défense aux missions et en aidant le personnel médical à sauver des vies.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec fourniront un investissement combiné de 340 millions $ CA durant les cinq prochaines années (190 millions $ CA pour le Canada et 150 millions $ CA pour le Québec).

Des dirigeants et des employés de CAE se sont joints au très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, ainsi qu'à M. François Legault, premier ministre du Québec et M. Éric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, à l'occasion de cette annonce.

« CAE lance un important programme d'investissement quinquennal en recherche et développement qui renforcera la position de CAE en tant que chef de file technologique mondial, créera des emplois et des collaborations de grande valeur, et contribuera à un monde plus vert, sécuritaire et inclusif », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « CAE est une puissance canadienne en matière d'innovation, et la recherche et le développement nous permettront de renforcer notre leadership en formation en créant des solutions numériques immersives dans de nombreux secteurs et marchés pour rendre le monde plus sécuritaire. Le projet nous permettra également d'étendre notre activité sur de nouveaux marchés intéressants comme la mobilité aérienne avancée, les technologies d'aéronefs légers écologiques et les équipements et services de santé de nouvelle génération. Nous remercions le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec qui vont s'associer à nous afin d'ouvrir ces nouveaux marchés à CAE ainsi qu'au Québec et au Canada . »

« Avec la mobilité aérienne avancée, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de l'aviation », a ajouté M. Parent. « Des entreprises aéronautiques perturbatrices sont en train de créer un tout nouveau secteur au sein de l'industrie en construisant des aéronefs ultramodernes. Nos investissements ont pour but de faire de CAE un chef de file dans la définition de ce secteur émergent, en soutenant les fabricants d'équipement d'origine dans le développement, la mise à l'essai et la certification des programmes d'aéronefs, du matériel de simulation et de la prestation de la formation à la nouvelle génération de pilotes et de techniciens de maintenance. Selon les prévisions, près de 60 000 pilotes professionnels ayant reçu une formation unique seront nécessaires pour transporter de façon sécuritaire des passagers et de la marchandise à bord de ces véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux, et CAE possède l'expertise nécessaire pour contribuer à la réalisation de ce projet. »

CAE exploitera ses capacités technologiques uniques, son expertise aéronautique de longue date dans le soutien des programmes d'évaluation de navigabilité ainsi que ses innovations les plus récentes en matière de plateformes de simulation, de réalité virtuelle ou mixte (RV/RM) et d'analyse de mégadonnées pour être à l'avant-garde des technologies de mobilité transformatrices comme les véhicules de mobilité aérienne urbaine.

Dans le cadre de ce projet, CAE prévoit investir dans le développement de technologies et de solutions d'aéronefs électriques, en modernisant sa vaste flotte d'avions d'entraînement légers afin de réduire son empreinte carbone. CAE a annoncé le 28 septembre 2020 qu'elle était devenue la première entreprise aéronautique canadienne à atteindre la carboneutralité.

Créer des emplois et investir dans les futurs talents

CAE dirigera le projet Résilience au Canada, en utilisant ses laboratoires de R-D ainsi que ses installations d'essai et intégration et de formation. Au fil du projet Résilience, CAE collaborera et développera conjointement des solutions technologiques avec des PME de partout au Canada, créant ainsi 700 nouveaux emplois hautement qualifiés à CAE au Canada, dont 600 au Québec. Dans le cadre de ce projet, CAE travaillera avec des établissements postsecondaires, des centres de recherche et des établissements de STIM pour offrir 5 000 occasions d'apprentissage intégré au travail (AIT) pour les étudiants et 100 nouveaux postes de boursiers.

CAE emploie plus de 11 000 personnes dans le monde, dont environ la moitié dans 18 établissements au Canada.

Les investissements gouvernementaux sont assujettis à la conclusion définitive des ententes.

Les investissements dans le projet Résilience reflètent le rythme actuel des investissements en R-D de CAE.

Citations tirées de l'annonce gouvernementale d'aujourd'hui sur les investissements dans l'industrie aérospatiale

« Le secteur de l'aérospatiale est un pilier de l'économie canadienne qui offre de bons emplois aux travailleurs canadiens d'un océan à l'autre. Il est essentiel pour nous de soutenir la croissance à long terme du secteur et de contribuer à faire du Canada un chef de file mondial dans le domaine des technologies plus vertes et plus novatrices. Les investissements annoncés aujourd'hui aideront le secteur de l'aérospatiale à redoubler d'efforts en matière de recherche et de développement afin que des aéronefs novateurs, plus écologiques et plus durables puissent être construits pour les décennies à venir, ici même au Canada, ce qui créera de bons emplois pour les travailleurs canadiens. »

-- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada

« Voilà des projets majeurs qui vont propulser le Québec vers l'avenir! Nous allons concevoir les hélicoptères et les avions de demain ici, au Québec. Ces appareils permettront de créer de la richesse, tout en réduisant les gaz à effet de serre partout sur la planète. L'industrie aérospatiale va repartir en force. Votre gouvernement sera là pour solidifier notre statut de leader et pour assurer un avenir brillant à l'industrie québécoise de l'aérospatiale. »

- M. François Legault, premier ministre du Québec

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 11 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays.

