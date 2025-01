Le centre de formation récemment ouvert sur le campus de CAE à Montréal marque l'élargissement de l'offre de formation de CAE

MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - Aujourd'hui, CAE, chef de file mondial de la formation aéronautique, a inauguré son premier centre de formation des services de la circulation aérienne (ATS), sur son campus de Montréal (Canada). En tant que plus important fournisseur de formation pour l'aviation civile au monde, CAE forme des pilotes, des techniciens d'entretien d'aéronefs et du personnel de cabine. En octobre dernier, CAE a commencé à former des contrôleuses et contrôleurs de la circulation aérienne (ATC) et des spécialistes de l'information de vol (FSS) en partenariat avec NAV CANADA.

« Nous sommes ravis d'inaugurer officiellement le premier centre de formation ATS de CAE en collaboration avec NAV CANADA. En tant qu'innovateur dans le domaine des sciences de l'apprentissage de l'aviation, CAE est parfaitement positionnée pour s'associer à NAV CANADA et à d'autres fournisseurs de services de navigation aérienne (FSNA) afin de répondre à la demande accrue de personnel des services de la circulation aérienne à l'échelle mondiale et de former les professionnels hautement qualifiés dont ils ont besoin pour gérer la circulation aérienne en toute sécurité », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Il s'agit d'un prolongement de la mission fondamentale de CAE de rendre le monde plus sécuritaire, et en tant que pilote, je peux témoigner de l'importance cruciale de la communication entre l'équipage de conduite et le personnel de la circulation aérienne qui joue un rôle essentiel dans la sécurité de chaque vol. »

« Le transport aérien est essentiel à la vitalité sociale et économique du Canada, et NAV CANADA est positionnée à la croisée des chemins du trafic international, reliant les collectivités et les entreprises à l'échelle mondiale », a déclaré Mark Cooper, président et chef de la direction de NAV CANADA. « Ce partenariat avec CAE illustre notre engagement envers l'excellence opérationnelle, garantissant une navigation aérienne sécuritaire et efficace tout en préparant l'avenir de l'aviation grâce à une formation innovante et à la collaboration. »

Le premier partenariat de CAE dans le secteur des services de la circulation aérienne est avec NAV CANADA : le premier FSNA entièrement privé au monde, et le deuxième plus grand en termes de taille de son espace aérien.

Les premiers étudiants ont commencé leur formation à l'installation construite à cet effet en octobre 2024, et CAE formera 500 professionnels de la circulation aérienne d'ici 2028. Les instructeurs de CAE offrent aux étudiants provenant des quatre coins du Canada une formation initiale destinée aux contrôleurs de la circulation aérienne et aux spécialistes de l'information de vol en utilisant le programme de formation et le matériel de cours de NAV CANADA. NAV CANADA continuera à dispenser la formation de base, tous les cours spécialisés et la formation continue, cette dernière partie de la formation des services de la circulation aérienne étant exclusivement offerte par NAV CANADA.

« Nous sommes très fiers de ce premier partenariat avec NAV CANADA et nous sommes ravis de les aider à former plus de contrôleuses et contrôleurs de la circulation aérienne et de spécialistes de l'information de vol au cours des trois prochaines années », a déclaré Marie-Christine Cloutier, vice-présidente, Stratégie, Performance et Marketing à CAE et chef de la nouvelle division Services de la circulation aérienne (ATS) de CAE. « Alors que les FSNA accélèrent leurs efforts de modernisation de l'espace aérien, il est essentiel que l'on accorde autant d'importance à l'innovation en matière de formation afin de préparer la prochaine génération de personnel de la circulation aérienne. L'expertise clé en main de CAE en matière de conception de formation axée sur les compétences, de prestation d'enseignement avancée et de technologies axées sur les données peut soutenir les FSNA dans cette transformation. »

CAE possède une vaste expérience et une solide compréhension des exigences réglementaires mondiales, ce qui permet l'expansion des Organisations de formation approuvées entre les autorités, et l'entreprise a l'intention de tirer parti de sa présence mondiale existante de plus de 70 installations sur cinq continents et d'étendre son infrastructure pour intégrer la formation ATS où que soit la demande.

Des photos centre de formation des services de la circulation aérienne sont disponibles sur le site internet de CAE.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux compagnies aériennes, et aux forces de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans environ 240 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute-fidélité possible ainsi que de programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel mondial d'activités et de développement durable EX23.

Suivez-nous sur Twitter : @CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot; #CAEATS

Personnes-ressources :

Médias

Samantha Golinski, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales

+1-438-805-5856, [email protected]

Médias spécialisés

Jessica Shergill, directrice, Marketing intégré

+1-514-264-9672, [email protected]

Relations avec les investisseurs :

Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise

+1-514-734-5760, [email protected]

SOURCE CAE inc.