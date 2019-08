CAE formera plus de 700 nouveaux pilotes dans le cadre du programme Destination 225° de Southwest Airlines

« Destination 225° soutient les efforts de Southwest Airlines en formant des pilotes de calibre mondial qui sont prêts à voler "à la manière Southwest" », affirme Alan Kasher, vice-président des Opérations aériennes, Southwest Airlines. « Nous sommes fiers de nous associer à CAE dans cette mission de formation complète des pilotes qui a pour but de rendre plus accessible la possibilité de devenir pilote Southwest aux individus passionnés et qualifiés. CAE est un chef de file mondial expérimenté en matière de formation des pilotes et nous avons hâte de travailler ensemble pour les années à venir. »

« Ce programme représente un autre jalon important de notre partenariat à long-terme avec Southwest et nous sommes heureux de former la prochaine génération de pilotes de la compagnie aérienne dans notre école de pilotage de Phoenix », dit Nick Leontidis, président du groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile à CAE. « Il y a un besoin grandissant pour les pilotes de ligne et ce programme établira une nouvelle norme en ce qui a trait à la formation initiale des pilotes et leur transition vers une carrière en tant que pilotes professionnels aux États-Unis. Nous sommes engagés à nous assurer que notre industrie a les pilotes qualifiés dont elle a besoin, et cette collaboration avec Southwest, le plus grand transporteur intérieur des États-Unis, est un autre exemple de notre engagement. »

Depuis 2002, CAE fournit de l'équipement de formation à Southwest Airlines à Dallas, où elle exploite plus de 15 simulateurs (FFS) CAE Boeing 737NG y compris la série CAE 7000XR et plus de 20 dispositifs d'entraînement au vol CAE, y compris les derniers modèles de la série XR. Tous les dispositifs sont équipés du système visuel CAE TroposMC 6000XR et le plus récent simulateur (FFS) Boeing 737 MAX devrait être livré d'ici la fin 2019 au centre de formation de Southwest Airlines à Dallas.

Programme de formation des élèves-pilotes CAE et Destination 225

CAE sélectionnera, évaluera et formera les élèves-pilotes choisis par Southwest Airlines. À compter de janvier 2020, les élèves-pilotes sélectionnés débuteront la formation au sol de la FAA leur permettant d'obtenir la licence de pilote, suivi de l'entraînement au vol à CAE. Les pilotes ont deux parcours possibles pour rejoindre Southwest Airlines pour répondre aux critères requis pour obtenir la licence de pilote de ligne Airline Transport Pilot (ATP) de la Federal Aviation Administration (FAA). Dans le premier parcours, les pilotes peuvent accumuler 1 500 heures en tant qu'instructeurs de vol à CAE Phoenix; dans le deuxième parcours, ils ont l'opportunité de postuler en tant que copilotes auprès des partenaires exclusifs du lancement du programme Destination 225° : XOJET Aviation et Jet Linx. Le parcours avec les avions d'affaires permet aux pilotes de bâtir leur expérience de vol en pilotant sur des avions d'affaires ultramodernes tout en tirant parti de la qualité de vie, de la rémunération et des avantages d'être un pilote de XOJET Aviation ou de Jet Linx, y compris la possibilité de faire la transition vers un poste de commandant.

CAE, XOJET Aviation, Jet Linx, ainsi que ARGUS, une entreprise mondiale œuvrant dans l'aviation d'affaires, ont été sélectionnés comme partenaires exclusifs du programme Destination 225° grâce à la culture d'entreprise qu'ils partagent avec Southwest Airlines, ainsi que leur engagement envers la sécurité, leur dévouement dans l'établissement d'une nouvelle norme améliorée en ce qui a trait à la formation des pilotes.

Ce programme de formation est possible grâce aux mesures améliorées de formation, de sécurité et de rapports opérationnels qui ont été approuvées par Southwest Airlines et ses partenaires exclusifs. Les deux parcours mènent à un programme de formation au transport qui réduira le fossé entre l'expérience d'entraînement au vol et les opérations de transport aérien commercial. Une fois que la formation est complétée, les pilotes avec l'expérience requise peuvent poser leur candidature chez Southwest Airlines en tant que copilote, pour ensuite se soumettre au processus rigoureux de formation pour les nouveaux pilotes de la compagnie aérienne, ainsi qu'à la formation pour obtenir la qualification de type Boeing 737NG donnée dans le centre de formation ultramoderne de Southwest à Dallas. Pour obtenir plus de renseignements en ce qui a trait aux prérequis et pour savoir comment postuler, visitez le www.cae.com/southwestairlines

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 10 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

