MONTRÉAL, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - (NYSE : CAE) ; (TSX : CAE) - CAE est fière de figurer parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada. Cette désignation prestigieuse récompense les employeurs canadiens qui sont des chefs de file de leur secteur et qui mettent en place des programmes innovants pour proposer un milieu de travail exceptionnel à leurs employés. Mediacorp Canada inc., l'organisateur de ce concours annuel, affirme que les 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2023 se distinguent par leur écoute et la prise en considération des sentiments de leurs employés à l'égard des nombreux défis auxquels ils ont été confrontés l'année passée.

« À CAE, nos employés sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous sommes une entreprise internationale fière de ses racines canadiennes qui offre un environnement de travail collaboratif, innovateur et avant-gardiste », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE.

Fondée par Kenneth Patrick il y a 75 ans, CAE est passée de 18 employés travaillant dans un hangar à Saint-Hubert (Québec) à une équipe mondiale composée de plus de 13 000 employés répartis dans plus de 40 pays qui livrent des solutions innovatrices de formation et de soutien opérationnel aux secteurs de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé.

Au cours des dernières années, CAE a mis en place plusieurs programmes flexibles et collaboratifs, parmi lesquels :

CAEdroit au cœur est une initiative mondiale de transformation conçue pour faire progresser CAE et son engagement envers les gens, en s'assurant que nos employés sont notre priorité. CAE s'engage à proposer des politiques qui favorisent le bien-être de ses employés et leur permettent d'atteindre l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée dont ils ont besoin. La première initiative, lancée en août 2022, dans le cadre de CAEdroit au cœur est une politique de vacances flexibles.







le 17 mars 2022. Le 24 mars, l'événement de lancement du a donné le coup d'envoi à une année de célébrations pour les employés de CAE. La diversité, l'équité et l'inclusion font partie intégrante des valeurs et de la stratégie de CAE. CAE compte sept groupes de ressources pour les employés, y compris un nouveau groupe pour les peuples autochtones, créé en 2022.

« Les initiatives CAEdroit au cœur et CAEcontinuum sont des exemples parfaits de la façon dont une entreprise mondiale peut être agile et adopter de nouvelles façons de travailler afin de permettre à ses équipes dévouées et talentueuses de prospérer », a déclaré Dan Sharkey, vice-président principal, Ressources humaines mondiales.

CAE figure également parmi les meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes (2021 et 2022) et les meilleurs employeurs de Montréal (2021 et 2022).

