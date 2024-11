MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - CAE figure dans le palmarès 2024 des meilleures entreprises au monde pour les femmes selon Forbes. Cette distinction prestigieuse est décernée en collaboration avec Statista, le principal portail de statistiques et fournisseur de classement des industries au monde. Le palmarès peut actuellement être consulté sur le site Web de Forbes.

Les meilleures entreprises au monde pour les femmes 2024 ont été choisies parmi les multinationales qui ont été évaluées à l'aide de plusieurs sondages indépendants menés à l'échelle mondiale auprès d'environ 100 000 femmes dans 37 pays. Plus de 750 000 points de données ont été recueillis. L'analyse finale repose sur trois notes :

Marque employeur : Les femmes ont évalué leurs employeurs sur un éventail de sujets liés au genre, ont partagé leur volonté globale de recommander leur entreprise et ont évalué la satisfaction générale en milieu de travail. On leur a également demandé d'évaluer d'autres entreprises de leur industrie qui se sont démarquées positivement ou négativement.

: Les femmes ont évalué leurs employeurs sur un éventail de sujets liés au genre, ont partagé leur volonté globale de recommander leur entreprise et ont évalué la satisfaction générale en milieu de travail. On leur a également demandé d'évaluer d'autres entreprises de leur industrie qui se sont démarquées positivement ou négativement. Opinion publique : Un sondage d'opinion publique mené uniquement auprès des femmes a mesuré la façon dont les femmes perçoivent les entreprises en matière d'égalité des genres.

: Un sondage d'opinion publique mené uniquement auprès des femmes a mesuré la façon dont les femmes perçoivent les entreprises en matière d'égalité des genres. Leadership : Des données objectives ont été recueillies dans le cadre de recherches approfondies, y compris la présence d'une femme au poste de chef de la direction et la proportion de femmes au sein du conseil d'administration ou à des postes de direction.

« À CAE, nous nous sommes fixés comme priorité stratégique de veiller à ce que les femmes aient le soutien, les possibilités et les ressources nécessaires pour croître et s'épanouir, a déclaré Hélène V. Gagnon, cheffe du Capital humain et du Développement durable à CAE. « Cela reflète notre engagement à bâtir un environnement inclusif où chacun peut réaliser son plein potentiel et contribuer à notre succès commun. »

CAE s'engage à maintenir un milieu de travail ouvert, diversifié, équitable et inclusif. Cet engagement nous pousse à créer un environnement dans lequel les contributions uniques de chacun alimentent le succès de CAE et où chaque personne peut être authentique. Récemment, CAE a progressé au niveau de l'attraction, du développement et du maintien en poste des talents féminins, en faisant la promotion de la parité entre les genres jusqu'aux niveaux de direction. L'entreprise propose divers programmes de sensibilisation et de formation à tous ses employés, ainsi que des avantages tels que des vacances flexibles et un congé de maternité amélioré, afin d'aider les femmes à prendre en main leur carrière. De plus, deux groupes de ressources pour les employés, le Réseau des femmes professionnelles et les Femmes dans les domaines de l'aviation et de la technologie (LIFT) appuient nos objectifs. À l'externe, le programme de bourses CAE Femmes pilotes aux commandes encourage davantage de femmes à devenir pilotes professionnelles.

Au cours des derniers mois, CAE a reçu des distinctions prestigieuses, étant nommée l'un des meilleurs employeurs pour la diversité (2024) par le Financial Times et l'une des meilleures entreprises au monde (2024) par le TIME.





Statista publie des centaines de classements mondiaux de l'industrie et de palmarès d'entreprises avec des partenaires médiatiques de haut niveau. Ce service de recherche et d'analyse est basé sur le succès de statista.com, le principal portail de renseignements à partir des données et de veille économique, qui fournit des statistiques, des données opérationnelles pertinentes et divers études et sondages sur le marché et les consommateurs.

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants dans le domaine de l'aviation d'affaires et aux forces de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous, avec environ 13 000 employés répartis dans plus de 240 établissements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovation dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute-fidélité possible ainsi que de programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

