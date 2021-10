CAE devient le chef de file technologique des solutions numériques de gestion des vols et des équipages

Transaction qui s'inscrit pleinement dans la vision stratégique de Sabre de créer un nouveau marché pour les voyages personnalisés

MONTRÉAL et SOUTHLAKE, Texas, le 28 oct. 2021 /CNW/ - CAE (NYSE: CAE) (TSX: CAE) et Sabre Corporation (NASDAQ: SABR) ont annoncé aujourd'hui un accord portant sur l'acquisition par CAE de la division AirCentre de Sabre axée sur les opérations aériennes (AirCentre), une gamme inégalée de solutions d'optimisation et de gestion des vols et des équipages. L'accord, qui est évalué à 392,5 millions $US abstraction faite des ajustements postérieurs à la clôture, inclut le catalogue de produits AirCentre de Sabre, les technologies connexes et la propriété intellectuelle ainsi que le transfert de ses employés hautement qualifiés. AirCentre a généré environ 150 millions $US de revenus dans l'année 2019 (avant la pandémie) et un BAIIA1 d'environ 55 millions $US pour la même période. La clôture de la transaction, qui devrait survenir au premier trimestre de l'année civile 2022, est assujettie aux conditions habituelles et aux approbations réglementaires.

L'acquisition élargira davantage la portée de CAE auprès de sa vaste clientèle au-delà de la formation des pilotes et positionnera l'entreprise comme un chef de file technologique dans le marché croissant des solutions numériques de gestion des vols et des équipages. CAE prévoit que la transaction aura un effet positif sur le RPA2 de CAE, soit un pourcentage à un chiffre dans la partie moyenne de la fourchette, et des flux de trésorerie3 qui seront encore plus élevés, au cours de la première année suivant la clôture.

« La division AirCentre de Sabre est très appréciée par plusieurs des plus importants transporteurs du monde, qui sont quasiment tous des clients de CAE actuellement. Cette acquisition élargira considérablement les capacités de CAE auprès d'un nombre important de compagnies aériennes et nous permettra d'atteindre notre objectif qui consiste à aider nos clients dans le domaine de l'aviation civile à exercer leurs activités avec les niveaux les plus élevés d'efficacité et de précision », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Nous nous engageons à investir et à innover dans les solutions numériques de gestion des vols et des équipages, un domaine en expansion pour notre entreprise. L'acquisition élargira également l'éventail des compétences de CAE avec l'ajout de 500 employés hautement qualifiés, dont la majorité possède une expertise en développement de logiciels et en solutions numériques. Nous sommes heureux d'accueillir les employés d'AirCentre partout dans le monde et nous sommes ravis de travailler avec nos nouveaux collègues pour accélérer l'innovation des produits d'AirCentre ainsi que la transformation numérique et technologique en cours à CAE. Cette transaction constituera la neuvième acquisition qui aura un effet positif sur le RPA de CAE depuis le début de la pandémie de COVID-19, ce qui démontre encore plus l'intention de CAE d'émerger de la pandémie en meilleure position, plus résiliente et plus rentable. »

Pour Sabre, ce désinvestissement démontre l'engagement de l'entreprise envers ses initiatives stratégiques annoncées précédemment et constitue une autre étape vers la réalisation de sa vision qui consiste à créer un nouveau marché pour les voyages personnalisés. Grâce à cette transaction et à d'autres changements stratégiques effectués au cours de la dernière année, Sabre sera en meilleure position pour créer des sources de revenus supplémentaires à l'avenir.

« Ce désinvestissement est une importante décision stratégique qui nous permettra de nous concentrer sur nos projets d'avenir et sur l'accélération de notre croissance à mesure que nous continuons à transformer notre entreprise et à poursuivre sur notre lancée des trois dernières années », a déclaré Sean Menke, président et chef de la direction de Sabre. « En vendant AirCentre à une entreprise qui souhaite prendre de l'expansion dans le domaine des opérations aériennes, nous pouvons créer plus de valeur pour Sabre, ses actionnaires et les clients d'AirCentre tout en demeurant très concentrés sur les secteurs de notre entreprise qui nous aideront à créer des revenus supplémentaires pour Sabre et nos clients, aujourd'hui comme demain. »

Unir les compagnies aériennes et les équipages en un seul écosystème numérique interconnecté et grandissant

Au cours des trois dernières années, CAE n'a cessé d'unifier son écosystème numérique d'opérations aériennes en vue d'offrir une gamme de solutions globales d'optimisation des opérations aériennes et d'amélioration de l'expérience des vols et des équipages.

Les acquisitions de Merlot en décembre 2020 et de RB Group en avril 2021 ont marqué une étape importante dans le parcours de CAE pour soutenir le développement d'un écosystème numérique des opérations aériennes. Et en juillet 2021, CAE a annoncé la mise en place du Projet Résilience, un programme d'innovation sur plusieurs années, pour développer les technologies de demain, y compris les solutions immersives numériques qui tirent parti des données et de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'aviation civile. Pour plus de renseignements sur les solutions actuelles numériques de gestion des équipages de CAE, visitez ces pages.

Présentation de CAE : CAE met une présentation sur CAE à la disposition des analystes et des investisseurs sur son site Web à www.cae.com/investors. Elle est accessible à partir de ce lien.

À propos d'AirCentre de Sabre

La division AirCentre de Sabre compte environ 500 employés situés dans 13 pays, dont 5 plaques tournantes. Cette division livre des solutions logicielles à plus de 150 compagnies aériennes clientes, avec un catalogue qui inclut :

Gestion des équipages : améliore la planification à long terme, gestion et suivi innovateurs, et soutien à la prise de décision en matière de gestion des perturbations afin d'aider les transporteurs à gérer les horaires des équipages et à tenir les membres d'équipage informés avec des données en temps réel.

Gestion des vols : permet aux compagnies aériennes de gérer les principales fonctions des opérations de vol afin de livrer efficacement des plans de vol et de soutenir une productivité accrue.

Gestionnaire du mouvement : aide les compagnies aériennes à obtenir un avantage concurrentiel en optimisant l'utilisation de l'appareil et des plans opérationnels afin d'atteindre les objectifs commerciaux comme la protection des horaires, la réduction des perturbations et la réduction des répercussions sur les passagers.

Gestion des aéroports : gère les opérations aéroportuaires comme la planification, la désignation des portes et le recrutement pour favoriser une efficacité opérationnelle accrue, aider à optimiser les coûts et améliorer l'expérience client.

En vol : couvre tous les aspects de la planification du service, la commande de nourriture, les prévisions, les opérations, la gestion des matériaux, les contrôles financiers et l'établissement des rapports.

À propos de Sabre Corporation

Sabre Corporation est une importante entreprise de logiciels et de technologies qui propulse l'industrie du voyage, desservant un large éventail d'entreprises, notamment des compagnies aériennes, des hôteliers, des agences de voyage et d'autres fournisseurs. L'entreprise fournit des solutions de commerce de détail, de distribution et de gestion des commandes qui aident ses clients à exercer leurs activités plus efficacement, à générer des revenus et à fournir une expérience personnalisée aux voyageurs. Grâce à son marché du voyage en tête de l'industrie, Sabre connecte les fournisseurs de voyage avec des acheteurs partout dans le monde. La plateforme technologique de Sabre gère plus de 260 G$ de dépenses mondiales de voyage chaque année. Sabre, dont le siège social est situé à Southlake (Texas, États-Unis), dessert des clients dans plus de 160 pays dans le monde. Pour plus de renseignements, visitez www.sabre.com.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 11 000 employés répartis dans 180 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

SOURCE CAE INC.

