CAE étend ses activités liées aux logiciels de gestion et d'optimisation des équipages avec l'acquisition de Merlot

Accélère l'expansion des services numérisés dans l'aviation civile

Enrichit le portefeuille des opérations aériennes numériques de CAE

Développe le marché potentiel des logiciels de gestion et d'optimisation des équipages

Troisième acquisition annoncée par CAE depuis novembre

MONTRÉAL, le 22 déc. 2020 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) -- CAE a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Merlot Aero Limited (Merlot), un chef de file dans le marché des logiciels de gestion et d'optimisation des équipages pour l'aviation civile, au prix de 25 millions $US, plus une contrepartie conditionnelle ('earn-out') pouvant atteindre 10 millions $US. Cette acquisition marque l'expansion de CAE dans le segment de la gestion numérique des équipages et représente une étape importante dans sa stratégie d'unification de l'écosystème numérique des opérations aériennes.

L'acquisition des logiciels d'optimisation à la fine pointe de Merlot permet à CAE de proposer une gamme complète de solutions numériques liées à l'efficacité des équipages et un savoir-faire inégalé qui s'étend de la formation à l'optimisation de la gestion des équipages.

« Cette acquisition continue d'élargir notre expertise au-delà de la formation des pilotes dans le marché grandissant des services numérisés d'optimisation des équipages. Tel que démontré par nos acquisitions de FSC, TRU Canada et maintenant Merlot, nous nous concentrons à allouer le capital récemment levé pour renforcer notre position concurrentielle et élargir notre gamme de solutions pour nos clients du secteur de l'aviation, » a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Nous sommes heureux d'intégrer les capacités et le savoir-faire technologique de Merlot dans les opérations liées à l'optimisation des équipages pour desservir les exploitants partout dans le monde qui cherchent à augmenter l'efficacité de leurs opérations de vol. »

Pionnier de l'écosystème numérique pour les opérations de vol

Au cours des deux dernières années, CAE a unifié l'écosystème numérique des opérations de vol en vue d'offrir une solution globale d'optimisation des opérations et d'amélioration de l'expérience des équipages. Cette vision s'est matérialisée en 2018 avec l'acquisition de Pelesys, développeur et éditeur d'un des systèmes de formation aéronautique et de conformité les plus complets de l'industrie, pour ensuite s'élargir avec le lancement du système de gestion prédictible et de visibilité de la formation CAE RiseMC.

En 2018, CAE s'est engagée à investir 1 milliard $ CA sur cinq ans dans la transformation numérique et a créé en 2019 sa nouvelle organisation Services de vol pour favoriser l'expansion de l'entreprise dans la gestion des équipages comme étant un marché adjacent pour appuyer la croissance de son marché principal de la formation des pilotes.

Les perturbations sans précédent liées à la pandémie de COVID-19 ont augmenté la demande pour ces services, et l'acquisition de Merlot constitue un nouveau jalon dans le développement de l'écosystème numérique d'opérations aériennes de CAE.

Pour plus de renseignements sur les solutions numériques de gestion des équipages de CAE, visitez ces pages.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

