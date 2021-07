La mobilité aérienne urbaine est un secteur émergent de l'industrie aéronautique axé sur la connectivité aérienne dans des villes et aux alentours. La famille d'avions électriques de Volocopter est conçue pour alléger le trafic urbain actuel, fortement alimenté par des combustibles fossiles, tant pour les personnes (VoloCity, VoloConnect) que pour les marchandises (VoloDrone). Le premier avion commercial eVTOL de l'entreprise, le VoloCity, est bien engagé dans son programme d'accréditation auprès de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et est positionné pour lancer les premiers services à temps pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris. Grâce aux ententes et partenariats existants avec des chefs de file mondiaux comme Daimler, Aéroports de Paris, Microsoft Azure, et maintenant CAE, Volocopter prévoit de lancer ses services dans un certain nombre de villes du monde entier au cours des cinq prochaines années. Volocopter s'engage à obtenir une accréditation respectant les normes de sécurité mondiales les plus élevées pour les appareils et les opérations.

CAE s'engage à étendre son réseau mondial d'entraînement avec un investissement prévu pouvant aller jusqu'à 40 millions de dollars américains pour répondre à la demande de pilotes prévue par Volocopter au cours des premières années d'exploitation. CAE déploiera l'équipement d'entraînement et les instructeurs au rythme de la croissance de Volocopter. Dans le cadre de cette entente, Volocopter achètera un simulateur de CAE et l'appareil sera utilisé pour l'accréditaiton de son programme d'entraînement des pilotes. À titre de fournisseur de didacticiels pour Volocopter, CAE créera de nouveaux didacticiels axés sur les étudiants et conçus précisément pour les pilotes de demain. Elle offrira également aux stagiaires des ressources personnalisées pour leur permettre de suivre un entraînement plus rapide et plus efficace.

« À mesure que nous étendons nos services de mobilité aérienne urbaine dans les villes du monde entier, l'entraînement et la qualification particulière des pilotes pour nos Volocopters seront des éléments importants. Nous sommes fiers de nous associer à CAE, qui a fait ses preuves dans l'élaboration de solutions d'entraînement des pilotes innovantes et de premier ordre pour les nouveaux programmes d'avions. Il sera très utile à Volocopter pour son entrée en service et sa mise à l'échelle », mentionne Florian Reuter, chef de la direction de Volocopter. « Nous sommes heureux de l'endossement de CAE et de la collaboration en tant que partenaires axés sur la combinaison de technologies d'avenir pour assurer la sécurité aérienne. »

« En tant qu'entreprise de haute technologie et chef de file de l'industrie de l'entraînement des pilotes, nous cherchons constamment à fournir des solutions qui rendent le monde plus sécuritaire », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile, à CAE. « Nous nous engageons à soutenir la vision inspirante de Volocopter et nous sommes impatients de jouer un rôle de premier plan dans la conception d'un entraînement des pilotes de mobilité aérienne urbaine qui donne la priorité à la sécurité des opérations grâce à nos solutions axées sur les données, à notre expérience de classe mondiale en matière d'entraînement des pilotes et à nos relations de longue date avec les autorités de l'aviation civile du monde entier. »

Comme le souligne le livre blanc de CAE sur la mobilité aérienne avancée publié ce mois-ci (lien), la mobilité aérienne avancée entraînera une hausse supplémentaire de la demande de pilotes, avec un besoin estimé à 60 000 pilotes au cours de la première décennie d'exploitation. Volocopter et CAE travailleront en étroite collaboration pour obtenir l'approbation réglementaire de leur programme d'entraînement des pilotes du futur.

À propos de Volocopter

Volocopter crée la première entreprise de mobilité aérienne urbaine durable et évolutive au monde qui offrira des services de taxi aérien abordables aux mégapoles du monde entier. Grâce au VoloCity, l'entreprise met en oeuvre le premier avion « eVTOL » entièrement électrique en cours d'accréditation pour transporter des passagers en toute sécurité et en toute tranquillité dans les villes. Volocopter dirige et coopère avec des partenaires dans les domaines de l'infrastructure, des opérations et de la gestion du trafic aérien afin de mettre en place l'écosystème nécessaire pour « donner vie à la mobilité aérienne urbaine ».

En 2011, Volocopter a effectué le tout premier vol en équipage d'un multicoptère purement électrique et a depuis présenté de nombreux vols publics avec ses appareils grandeur nature. Les plus notables ont été les vols d'essai publics à la Marina Bay de Singapour en octobre 2019 et le premier vol autonome eVTOL au monde à Dubaï en 2017. Volocopter élabore également des produits pour l'espace logistique avec sa variante de transport lourd, le VoloDrone.

Fondée en 2011 par Stephan Wolf et Alexander Zosel, Volocopter compte 400 employés répartis dans des bureaux à Bruchsal, Munich et Singapour. L'entreprise a amassé un total de 322 millions d'euros en capitaux propres. Les investisseurs de Volocopter comprennent entre autres Daimler, Geely, DB Schenker, BlackRock et Intel Capital.

En apprendre davantage : www.volocopter.com

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 sites et centres d'entraînement dans plus de 35 pays. www.cae.com

