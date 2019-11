CAE et ses employés ont récolté plus d'un million de dollars pour Centraide du Grand Montréal

« CAE est un employeur important dans la région du Grand Montréal et je suis très fier que nous ayons récolté plus d'un million de dollars qui profiteront à la collectivité dans laquelle vivent et travaillent plus de 3 500 de nos employés », affirme Marc Parent, président et chef de la direction à CAE. « Cet accomplissement témoigne de la mobilisation exceptionnelle et de la générosité des employés de CAE, qui ont toujours offert leur soutien à Centraide dans la lutte contre la pauvreté et l'isolation au fil des ans. Cela démontre que des entreprises solides riment avec une collectivité forte. »

CAE et la section locale 522 d'Unifor mènent des campagnes au profit de Centraide depuis de nombreuses années et ont reçu de la part de Centraide 10 prix Solidaires qui reconnaissent l'excellence et les résultats exceptionnels de leurs campagnes. Depuis 2000, les employés de CAE ont donné plus de 12,6 millions $ à Centraide du Grand Montréal.

En plus de Centraide, CAE offre son soutien aux communautés dans lesquelles elle est établie par l'intermédiaire de plusieurs dons et partenariats au profit de causes dans les secteurs de l'éducation, de l'aviation civile, de la défense et sécurité ainsi que de la santé. L'entreprise encourage également les employés à faire du bénévolat grâce à son programme CAEbénévolat, qui fait la promotion du bénévolat d'équipe et donne à plusieurs causes qui tiennent à cœur aux employés. CAE est aussi une alliée de la diversité et l'inclusion et a créé le programme de bourses CAE Femmes pilotes aux commandes, un programme qui vise à inciter les femmes à considérer la carrière de pilote.

Vous pouvez en apprendre davantage sur les objectifs et accomplissements sociaux de CAE dans son Rapport annuel d'activité et de responsabilité sociale d'entreprise pour l'EX19.

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entrainement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 10 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc

SOURCE CAE INC.

Renseignements: Personnes-ressources à CAE : Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, +1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com; Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, +1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com

Related Links

http://www.cae.com/