• L'ajout de 50 000 pieds carrés permet à Endeavor Air de regrouper toute la formation des équipages à Minneapolis-St. Paul

MINNEAPOLIS, le 24 mai 2023 /CNW/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE et Endeavor Air ont inauguré aujourd'hui leur centre de formation agrandi à Minneapolis-St. Paul (Minnesota). Le centre de formation a récemment fait l'objet d'un agrandissement de 50 000 pieds carrés afin d'accueillir les services des Opérations aériennes et de la Formation en vol d'Endeavor, ainsi que trois simulateurs de vol (FFS) CRJ supplémentaires qui permettront à Endeavor Air de regrouper, dans le centre ultramoderne de Minneapolis-St. Paul, toutes ses formations des pilotes et du personnel de cabine qui se déroulaient auparavant à plusieurs endroits. Grâce à cet agrandissement, l'installation constitue maintenant le plus important centre de formation CRJ au monde.

Endeavor Air prévoit qu'environ 2 000 pilotes se rendront chaque année au Endeavor Air Learning Center de CAE pour y suivre une formation. Actuellement, 120 instructeurs appuient le programme de formation des opérations aériennes et 16 instructeurs appuient le programme de formation des agents de bord. Chaque année, entre 2 000 et 2 300 agents de bord passeront par le centre pour leur formation initiale et leur formation périodique annuelle.

« Nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui avec notre partenaire de longue date, Endeavor Air, pour célébrer la croissance du centre de formation CAE Minneapolis-St. Paul. L'agrandissement du centre de formation permettra non seulement à Endeavor Air de former et de recruter des pilotes, mais aussi de réaliser des gains d'efficacité et d'offrir une expérience de formation de classe mondiale en regroupant toute la formation dans un seul centre abritant des simulateurs de pointe », a déclaré Michel Azar-Hmouda, vice-président, Formation mondiale pour l'aviation commerciale. « Notre partenariat avec Endeavor Air est un excellent exemple de la façon dont CAE peut rapidement et efficacement faire évoluer ses activités de formation pour répondre aux besoins de ses compagnies aériennes clientes au fur et à mesure de leur croissance. »

« Cette installation nouvellement agrandie, rendue possible grâce à notre partenariat avec CAE, est un atout considérable pour Endeavor Air », a déclaré Jim Graham, chef de la direction, Endeavor Air. « Nos programmes de formation visent toujours à établir la norme d'excellence dans l'industrie, et nous nous engageons à fournir des ressources tout aussi exceptionnelles pour aider nos membres d'équipage à apprendre de la manière la plus efficace possible. Cette incroyable installation nous permet de regrouper nos équipes de formation des pilotes et des agents de bord, créant ainsi de plus grandes occasions de collaboration et d'apprentissage commun entre les groupes ».

Le centre de formation CAE Minneapolis-St. Paul a été ouvert pour la première fois en 2017, avec quatre FFS CRJ. Aujourd'hui, le centre exploite huit FFS CRJ, deux FFS B737NG, trois dispositifs d'entraînement au vol (FTD) CRJ et du matériel de formation pour le personnel de cabine.

CAE exploite plus de 70 centres de formation pour l'aviation civile dans le monde et occupe une position unique pour offrir des gains d'efficacité opérationnelle à ses compagnies aériennes clientes, comme Endeavor Air, et pour offrir une expérience de formation exceptionnelle à ses pilotes et à son personnel de cabine.

À PROPOS D'ENDEAVOR AIR

Endeavor Air est une filiale en propriété exclusive de Delta Air Lines. Œuvrant sous le nom de Delta Connection, Endeavor Air exploite 151 jets régionaux qui assurent 700 vols quotidiens vers 100 destinations aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes. Endeavor Air, dont le siège social est situé à Minneapolis (Minnesota), dispose de plaques tournantes à Atlanta, à Cincinnati, à Détroit, à Minneapolis et à New York.

À PROPOS DE CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute fidélité possible, et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au cœur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale d'entreprise pour l'exercice 2022.

