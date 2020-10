« C'est une réalisation remarquable et nous espérons que l'engagement de CAE dans la lutte contre les changements climatiques incitera d'autres entreprises à prendre des mesures concrètes dès aujourd'hui », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. Nous voulions honorer notre engagement pré-pandémique et augmenter notre contribution maintenant, ce qui témoigne du leadership environnemental de CAE et de son engagement envers les générations futures. Nous travaillons également avec l'industrie au développement d'avions électriques et nous prenons d'autres mesures pour réduire nos émissions globales ».

D'emblée, CAE contribue à éviter que des centaines de milliers de tonnes de CO 2 soient émises chaque année en formant les pilotes dans des simulateurs. La compensation des émissions de carbone et l'acquisition des certificats d'énergie renouvelable constituent des mesures provisoires supplémentaires prises par CAE en attendant que de nouvelles technologies et solutions soient mises au point pour réduire les émissions. CAE continuera également de prendre d'autres mesures pour réduire ses émissions globales, par exemple en investissant continuellement pour rendre ses simulateurs de vol plus éconergétiques, ce qui permettra à ses clients du monde entier de réduire leur propre empreinte.

CAE compense ses émissions de carbone en investissant dans des certificats d'énergie renouvelable dans les pays où elle exerce ses activités et en finançant des projets de réduction des gaz à effet de serre, notamment des projets d'énergie éolienne en Inde et de préservation des forêts au Canada. Ces investissements mènent à une réduction des émissions de carbone équivalant aux émissions provenant du carburant utilisé pour les vols d'entraînement dans ses académies, de la consommation d'énergie dans ses établissements du monde entier et des voyages d'affaires en avion de tous ses employés.

Citations :

« Je suis ravi de voir les entreprises canadiennes démontrer leur leadership dans la lutte contre les changements climatiques tout en travaillant à la relance verte de notre industrie aéronautique », a déclaré Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada. « Je tiens à féliciter CAE d'avoir relevé ce défi. C'est une source d'inspiration pour l'industrie canadienne et pour les générations futures ».

- Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada

« Je tiens à saluer cette contribution majeure de CAE au développement de l'industrie aérospatiale de demain », a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec. « C'est un pas dans la bonne direction pour assurer une relance économique verte au Québec. L'industrie aérospatiale démontre une fois de plus son dynamisme par l'atteinte de la carboneutralité chez nous et au-delà des frontières. Le Québec reste un lieu propice à la réalisation d'investissements majeurs en environnement et dans des projets d'innovation ».

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec

Pour plus de détails sur les mesures de carboneutralité de CAE et ses réalisations en matière de responsabilité sociale d'entreprise, visitez https://www.cae.com/fr/environnement.

Vidéo avec des employés et des enfants d'employés

Puisque CAE a pris la décision de devenir carboneutre pour s'assurer que l'entreprise fait sa part pour protéger l'environnement pour les générations futures, le président et chef de la direction de CAE a entamé une discussion virtuelle en direct avec des employés et leurs enfants sur l'environnement et l'engagement de CAE. Visionnez les faits saillants de l'annonce et la discussion dans la vidéo suivante ici.

Les photos de l'annonce sont accessibles ici.

À propos de CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

SOURCE CAE INC.

Renseignements: Personne-ressource CAE : Hélène V. Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales, +1-514-340-5536, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président, Stratégie et Relations avec les investisseurs, +1-514-734-5760, [email protected]

Liens connexes

http://www.cae.com/