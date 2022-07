MONTRÉAL, le 13 juill. 2022 /CNW Telbec/ - (NYSE : CAE) (TSX : CAE) - CAE a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle image de marque et son nouveau logo afin de refléter sa vision audacieuse de l'avenir et de soutenir davantage sa culture et sa mission axées sur la haute technologie. Cette évolution renforce la mission de CAE qui consiste à former les gens qui occupent des postes critiques pour les moments qui comptent le plus, en leur fournissant le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire en ayant recours aux technologies de pointe pour rehausser les normes de sécurité, les performances humaines et les résultats. CAE souligne ces changements alors qu'elle célèbre 75 ans d'innovations, un parcours remarquable qui se distingue par l'objectif noble de l'organisation, soit de rendre le monde plus sécuritaire.

« CAE est reconnue mondialement depuis trois quarts de siècle comme un chef de file en matière d'innovation, et au cours des deux dernières décennies, pour son rôle essentiel en tant que partenaire de choix de nos clients pour les produits de simulation et les services de formation, et tout récemment, les solutions technologiques. Notre nouveau logo reflète notre héritage, cette évolution et notre vision audacieuse de l'avenir, ce qui implique que nous tirons encore plus parti de la technologie pour révolutionner la façon dont nous servons les clients dans nos marchés », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Garder une longueur d'avance sur les changements technologiques fondamentaux fait, depuis longtemps, partie de notre histoire. À l'aube d'un nouvel horizon, notre nouvelle image de marque et le nouveau logo de CAE reflèteront notre mission élargie et notre orientation vers l'avenir, pour être à l'avant-plan de l'immersion numérique grâce à des solutions de formation et de soutien opérationnel hautement technologiques qui rendent le monde plus sécuritaire. »

La nouvelle image de marque de CAE et son nouveau logo mettent en lumière la culture innovatrice unique de l'entreprise et sa réputation en tant que chef de file moderne, audacieux et axé sur l'excellence, tout en reflétant ses investissements dans les technologies de demain. Avec neuf acquisitions effectuées depuis mars 2020, apportant de nouvelles capacités transformationnelles, CAE a démontré sa volonté de saisir des occasions de croissance hautement stratégiques et de prendre de l'expansion dans les marchés adjacents. Et, avec un investissement de 1 milliard $ CA en innovation sur cinq ans, CAE souligne son engagement à rapprocher les mondes numérique et réel par le biais de la technologie.

La nouvelle identité visuelle et le nouveau logo de CAE seront déployés progressivement dans son réseau mondial regroupant 200 établissements répartis dans plus de 35 pays.

Accédez au Centre multimédia de CAE ici.

À propos de CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise de haute technologie, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute fidélité possible, de mannequins chirurgicaux et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus. www.cae.com

