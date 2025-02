Programme d'entraînement initial des pilotes des futurs chasseurs (EIPFC) pour appuyer l'entraînement de prochaine génération des pilotes de chasseurs de l'Aviation royale canadienne

MONTRÉAL, le 12 févr. 2025 /CNW/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - Aujourd'hui, CAE a été désignée comme partenaire stratégique du gouvernement du Canada pour travailler avec l'Aviation royale canadienne (ARC) en vue de la conception et de l'élaboration conjointe du programme d'entraînement initial des pilotes des futurs chasseurs (EIPFC), qui préparera et formera les pilotes qui exploiteront les avions de chasse perfectionnés du Canada.

Tirant parti de la vaste expertise et expérience de CAE, ce partenariat aidera à faciliter les discussions et à accélérer la capacité opérationnelle initiale du programme EIPFC à la fine pointe de la technologie. De plus, le programme EIPFC appuiera le succès à long terme de la capacité des CF-35A du Canada en offrant une formation continue aux pilotes de chasse avec une technologie de pointe et des méthodes de formation innovatrices. Ce programme fournira aux pilotes d'avions de chasse les compétences avancées nécessaires pour exploiter l'avion CF-35A, qui est complexe et hautement performant, dans un environnement opérationnel en constante évolution.

« Nous sommes honorés que le gouvernement du Canada nous ait confié le soin de jouer un rôle essentiel dans le renforcement des capacités des avions de chasse de 5ᵉ génération de l'Aviation royale canadienne », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Cette décision souligne la position de CAE en tant que chef de file mondial de la formation et de l'innovation, ainsi que son engagement indéfectible envers ceux qui protègent notre pays et ses alliés. CAE s'est engagée à être parmi les principaux partenaires du Canada en matière de défense et à montrer comment les secteurs privé et public peuvent collaborer pour relever les défis actuels et futurs en matière de sécurité mondiale. Depuis plus de 75 ans, CAE joue un rôle de premier plan au niveau du soutien de l'ARC, un héritage qui se poursuivra alors que nous jouons un rôle clé dans la modernisation continue des Forces armées canadiennes. Ce n'est que le début de ce que nous pouvons réaliser ensemble ».

« Nous sommes fiers d'avoir été désignés comme partenaire stratégique et nous sommes heureux de renforcer notre relation de longue date avec le gouvernement du Canada », a déclaré France Hébert, vice-présidente et directrice générale, CAE Défense et Sécurité - Canada. « Cette collaboration permettra à la prochaine génération de pilotes de l'Aviation royale canadienne de recevoir le meilleur entraînement possible sur avion de chasse, ici même au Canada, d'un chef de file en formation qui comprend la mission, la responsabilité et les enjeux. »

« L'annonce d'aujourd'hui souligne l'engagement du Canada à renforcer la capacité à long terme du personnel de l'Aviation royale canadienne, en veillant à ce qu'ils reçoivent l'entraînement dont ils ont besoin pour assurer la sécurité des Canadiens, tout en créant de bons emplois partout au pays », l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec. « Cet investissement montre également comment des stratégies d'approvisionnement modernes peuvent soutenir la croissance économique et la sécurité nationale, tout en veillant à ce que nos forces armées soient prêtes à relever les défis auxquels elles sont confrontées dans un environnement en constante évolution. »

En tant que l'un des plus importants maîtres d'œuvre en matière de défense du Canada et un chef de file mondial de la formation au pilotage et de la simulation, CAE possède une vaste expérience dans la prestation de capacités de défense, y compris les programmes NFTC (entraînement au pilotage au Canada de l'OTAN), FSEO (fournisseur de systèmes d'entraînement opérationnel) et la génération précédente d'entraînement initial des pilotes de chasseurs (EIPC) pour l'ARC et les alliés de l'OTAN.

En mai 2024, CAE a annoncé que SkyAlyne, sa coentreprise avec KF Aerospace, s'est vu attribuer un contrat de 11,2 milliards $ CA sur 25 ans pour le Programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FPNA) du Canada. Cette initiative transformatrice réinvente l'entraînement de l'Aviation royale canadienne (ARC) en consolidant trois opérations d'entraînement des équipages sous la gestion conjointe de SkyAlyne et du Canada. S'appuyant sur cette étape importante, CAE a signé en octobre 2024 un contrat de sous-traitance de 25 ans évalué à environ 1,7 milliard $ de SkyAlyne, pour fournir à l'ARC une formation au pilotage moderne et à la fine pointe de la technologie.

CAE est fière de continuer à fournir son expertise de calibre mondial en aviation civile et en formation militaire. Avec un réseau regroupant 240 emplacements répartis dans 40 pays et 70 plateformes différentes dans tous les domaines, CAE est l'entreprise la mieux placée pour aider le Canada à effectuer sa transition vers la modernisation de 5e génération de l'entraînement au pilotage.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux techniciens de maintenance, aux compagnies aériennes, aux exploitants dans le domaine de l'aviation d'affaires et aux forces de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où nos clients ont besoin de nous, avec environ 13 000 employés répartis dans plus de 240 établissements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovation dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute-fidélité possible ainsi que de programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel mondial d'activité et de développement durable EX24.

Suivez-nous sur X/Twitter @CAE_Inc

Facebook : www.facebook.com/cae.inc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae

Mots-clics : #CAE; #CAEpilot

Personnes-ressources à CAE :

Médias :

Samantha Golinski, Vice-présidente, Affaires publiques et communications mondiales

+1-438-805-5856, [email protected]

Relations avec les investisseurs :

Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et gestion des risques d'entreprise

+1-514-734-5760, [email protected]

SOURCE CAE inc.