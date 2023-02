CAE de nouveau reconnue comme un employeur de choix

5 ans dans l'Indice Bloomberg sur l'égalité des genres

MONTRÉAL, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE figure dans l'Indice Bloomberg sur l'égalité des genres pour la cinquième année consécutive. Figurant parmi les presque 500 organisations sélectionnées dans le monde entier cette année, CAE est reconnue pour ses efforts en faveur de l'égalité des genres par l'élaboration de politiques, par la représentation et la transparence.

« La diversité, l'équité et l'inclusion consistent à célébrer la richesse de la diversité et à donner à chaque employé les outils, les possibilités et l'environnement dont il a besoin pour être le meilleur de lui-même au travail. Nous sommes fiers de la transformation culturelle en cours au sein de notre organisation », a déclaré Pascale Alpha, cheffe de la direction de la Diversité, de l'Équité et de l'Inclusion à CAE, qui a récemment été nommée parmi les 10 meilleurs leaders en matière de diversité et d'inclusion au Canada par le magazine Manage HR.

« Nos employés sont notre force; leur créativité les pousse à se développer, à innover et à transformer le marché en proposant toujours de nouvelles idées et en concevant des technologies de pointe pour contribuer à rendre le monde plus sécuritaire », a déclaré Dan Sharkey, vice-président principal, Ressources humaines mondiales à CAE. « Des programmes de travail flexibles, une approche centrée sur les employés, d'excellents avantages sociaux et la création de sept groupes de ressources pour les employés sont quelques-uns des nombreux aspects qui font de CAE un endroit où il fait bon travailler. »

Un peu plus tôt, en janvier 2023, CAE a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes au Canada pour la troisième année consécutive, après avoir également été nommée l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2023.

CAE a également récemment été nommée parmi les meilleures entreprises pour les femmes dans les technologies aéronautiques émergentes par Women And Drones.

A propos de CAE

A CAE nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire.

En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute fidélité possible, et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle.

Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au cœur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale d'entreprise pour l'exercice 2022.

